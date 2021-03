Coupe de France - 16e de finale, GFA Rumilly Vallières - FC Annecy : un derby entre amis

Le GFA Rumilly Vallières (N2) et le FC Annecy (N) se retrouvent ce samedi 6 mars pour un 16e de finale de Coupe de France de football 100% Haute-Savoie. Un derby entre deux clubs qui se connaissent bien !

Vingt-trois kilomètres séparent le stade de Grangettes à Rumilly et le Parc des sports d’Annecy. "Le déplacement va être court." Sourire aux lèvres, Nicolas Garby est impatient. "C’est un 16e de finale de Coupe de France en en plus c’est un derby, lâche le latéral du FC Annecy. On a tous envie de jouer ce type de match en Haute-Savoie. C’est excitant."

Ce samedi sur la pelouse du stade des Grangettes, le Fécé à la peine en championnat (dernier de National) va défier le voisin rumillien qui évolue une division en dessous. Pour Alexis Peuget, milieu de terrain du GFA, cela ne fait donc aucun doute. "Ils sont favoris et nous… on est le petit poucet." Info ou intox ? L’entraineur des Bleus déjà "très fier" de ses joueurs assure qu’il n’a rien changé à ses habitudes. "On a préparé ce match avec humilité, explique Fatsah Amghar. Mais aussi avec une grande confiance car nous sommes capable de battre n’importe quelle équipe."

📻 ÉCOUTEZ Alexis Peuget, milieu de terrain du GFA Rumilly Vallières Copier

Une partie des joueurs du GFA avant leur entraînement jeudi dernier à Vallières. © Radio France - Richard Vivion

Clubs amis

Entre les deux derniers rescapés haut-savoyards de la Coupe de France, les liens sont forts. Cette saison, alors que le FC Annecy était privé de son stage, le GFA lui a prêté à deux reprises sa pelouse des Grangettes. Pour ce match de gala, les deux clubs ont même lancé ensemble, sur les réseaux sociaux, une "billetterie virtuelle". Ces billets virtuels sont vendus au prix d’un euro. L’argent récolté sera utilisé pour la formation et les actions socio-éducatives des deux clubs.

Source d'émotion

Et dans le camp du GFA, ils sont aussi nombreux à être passés par le club annécien. "J’ai fait neuf saisons là-bas", se souvient Jean Manuel Ribeiro. Ancien capitaine du Fécé notamment en 2016 lors du 32e de finale contre l’ETG, il va retrouver quelques-uns de ses anciens coéquipiers. Comme par exemple Nicolas Garby. "On est amis dans la vie mais sur le terrain, l’amitié passera après le jeu. L’objectif est de passer."

📻 REPORTAGE - Un derby entre amis ! Copier

Même son de cloche chez les Rouges. "Pour la fierté, on veut gagner, martèle Nicolas Garby. Et puis je n’ai surtout pas envie de faire chambrer pendant dix ans." Même sans public (match à huis-clos), le choc haut-savoyard promet d’être engagé. "La Coupe c’est le symbole de football, reconnaît Jean-Yves Chay, l’entraîneur du FC Annecy. Elle est source de motivation et d’émotion."

Nicolas Garby, défenseur du FC Annecy. © Radio France - Richard Vivion

📻 ÉCOUTEZ Jean-Yves Chay, l'entraîneur du FC Annecy. Copier

📻 ÉCOUTEZ Fatsah Amghar, l'entraîneur du GFA Rumilly Vallières Copier

GFA Rumilly Vallière – FC Annecy : une rencontre à suivre en direct et en intégralité dès 14h sur France Bleu Pays de Savoie