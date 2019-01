Coupe de France (16e de finale) | Le Stade de Reims à Toulouse pour tenter de poursuivre sa route en Coupe (18h30)

Reims, France

Tout ce qu'il faut savoir avant Toulouse FC - Stade de Reims

L'arbitre de la rencontre ce mardi à Toulouse sera Clément TURPIN , l'un des meilleurs arbitre français qui a officié lors de la dernière Coupe du Monde en Russie.

La dernière fois que les Rémois se sont déplacés à Toulouse, c'était en championnat lors de la saison 2015-2016. Les Rémois avaient fait match nul 2 buts partout au Stadium, après avoir été mené 2 à 0 à la mi-temps. C'est Jordan Siebatcheu et Frédéric Bulot qui avaient égalisé pour les Rémois. La dernière rencontre contre Toulouse s'est déroulée au mois de décembre dernier au Stade Delaune, les Toulousains s'étaient imposés 1 à 0 en inscrivant un but juste avant la mi-temps que les Rémois n'avaient réussi à remonter.

Afin de préparer au mieux cette rencontre face à Toulouse, les Rémois sont partis en avion privé lundi soir au départ de Vatry, ils rentreront immédiatement après la rencontre mardi soir.

La dernière fois que les Rémois ont passé le cap des 16e de finale de la Coupe de France, c'était en janvier 2011. Les Rémois étaient en Ligue 2 et étaient allés se qualifier à Clermont-ferrand, un autre club de Ligue 2, et cette saison là, ils étaient allés jusqu'en quart de finale de l'épreuve. La dernière fois qu'ils ont disputé un 16e de finale, c'était lors de la saison 2014-2015, c'était à Rennes dans un duel d'équipes de Ligue 1. Les Bretons s'étaient qualifiés aux tirs-au-but.

Le point sur l'effectif

Touchés face à Nice, Mathieu Cafaro et Rémi Oudin sont remis et se sont entraînées normalement.

Ghislain Konan soigne toujours sont début de sciatique. Il doit passer des examens complémentaires pour savoir s'il sera apte pour le déplacement à Guingamp le week-end dernier.

La Conf de David Guion

L'entraîneur rémois souhaite que cette Coupe de France permette de faire vivre son groupe : "On souhaite aller le plus loin possible car cela mets de la dynamique dans le vestiaire, cela permet à des garçons d'avoir du temps de jeu. Et puis les victoires appellent les victoires, il n'y a rien de mieux. Et pour l'avoir vécu, plus on va avancer dans cette Coupe, plus cela nous donnera des vitamines pour le championnat."

David Guion a également évoqué son adversaire, le Toulouse FC : "C'est la dernière équipe en date qui nous a battu. Mais on sera dans un contexte de Ligue 1, c'est légèrement différent que lorsque l'on s'en va dans un club amateur. Là, on sait que cela ne sera pas facile mais on connaît bien car c'est tous les samedis et c'est notre quotidien. On y va avec beaucoup d'ambition parce qu'il faut passer et avec beaucoup de sérieux parce que l'on sait que la Coupe, cela passe par çà."

Le groupe

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE.

Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Alaixys ROMAO.

Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Sheyi OJO, Rémi OUDIN

Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Sheyi OJO, Rémi OUDIN Absents : Moussa DOUMBIA (épaule), Ghislain KONAN (Dos), Patrick BAHANACK (choix), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Romain METANIRE (choix), Virgile PINSON (choix), Hyun-Jun SUK (reprise).

LE GROUPE | Les 18 joueurs du @StadeDeReims retenus pour le déplacement en @coupedefrance à @ToulouseFC#TFCSDR#FBsport - A suivre en direct et en intégralité sur @fbleuchampagne ce mardi à partir de 18 heures pic.twitter.com/QN2RHKNb9i — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) January 21, 2019

Le programme des 16e de finale

Mardi 22 janvier

18h30

Andrézieux (N2) - Lyon La Duchère (N)

Nancy (L2) - Guingamp (L1)

Villefranche Beaujolais (N) - Les Herbiers (N2)

Toulouse (L1) - Reims (L1)

21 heures

Sète (N2) - Lille (L1)

Monaco (L1) - Metz (L2)

Mercredi 23 janvier

18h30

Entente Sannois-Saint-Gratien (N) - Nantes (L1)

Bergerac (N2) - Orléans (L2)

Viry-Châtillon (R1) - Caen (L1)

Saint-Etienne (L1) - Dijon (L1)

Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (N2) - Rennes (L1)

Marignane Gignac (N) - Croix Football (N2)

21h05

Paris Saint-Germain (L1) - Strasbourg (L1)

Jeudi 24 janvier

18 heures

Bastia (N3) - Noisy-le-Grand (R1)

Vitré (N2) - Le Havre (L2)

21 heures

Amiens (L1) - Lyon (L1°