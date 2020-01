Coupe de France - 16e de finale : le Stade Rennais ira chez l'Athlético Marseille

Rennes, France

Après l'Olympique de Marseille ce vendredi, le Stade Rennais verra plusieurs faces de la cité phocéenne en une semaine. Ce lundi, son ancien joueur Pierre-Yves André et Benjamin Nivet, qui effectuaient le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France, lui ont réservé un déplacement à Marseille, mais à l'Athlético, troisième de sa poule de National 3.

Le club de Mamadou Niang, Souleymane Diawara et Cyril Hanouna

De la Division d'Honneur en 2006, jusqu'au National, en 2014, le deuxième club marseillais a connu une ascension fulgurante pendant quelques années. Mais il est sur une pente descendante : rétrogradation en National 2 en 2018, puis nouveau nom, avec l'apparition de l'Athlético. Et, malgré l'arrivée dans l'encadrement du club des anciens champions de France avec l'OM, Souleymane Diawara et Mamadou Niang, et même celle de Cyril Hanouna comme investisseur, l'Athlético Marseille s'est effondré. L'été dernier, la DNCG, le gendarme financier du football français a décidé de le rétrograder en National 3, reprochant au club des problèmes financiers.

La joie des joueurs de l'Athlético Marseille, samedi, après leur victoire contre Rodez. © Maxppp - Nicolas Vallauri

Depuis, loin des rêves de Ligue 2 et des projets de nouveau stade de 20 000 places qui avait été évoqués, l'Athlético réalise un bon début de saison en N3. Avec sept victoires en 11 rmatchs de championnat, les Marseillais sont à quatre points du leader Aubagne, avec un match en moins. En Coupe de France, leur exploit du tour précédent a été d'éliminer Rodez, 12e de Ligue 2 (2-1).

Ils accueilleront donc, le week-end des 18 et 19 janvier le Stade Rennais, difficilement qualifié samedi dernier au Roazhon Park au dépens d'Amiens, à l'issue de la séance des tirs au but (0-0, 5-4 tab). Un scénario qui a rappelé de bons souvenirs à Julien Stéphan, ses joueurs et leurs supporters, puisque la saison dernière, les Rennais avaient également passé l'obstacle des 32e aux tirs aux but, en éliminant Brest.

Lorient hérite du PSG

Le deuxième club breton engagé dans ces 16e de finale, le FC Lorient (Ligue 2), lui, a tiré le gros lot, en héritant de l'ogre de cette coupe de France, le PSG. Dimanche, les Merlus ont éliminé le Stade Brestois (L1), dans le derby breton (2-1, après prolongations).

Le tirage complet des 16e de finale