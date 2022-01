Coupe de France (16e de finale) : une page se tourne pour Quevilly-Rouen

Il n'y a plus de club normand engagé dans cette édition 2021-2022 de la Coupe de France. Son dernier représentant, Quevilly-Rouen, est logiquement tombé ce dimanche face à l'AS Monaco (1-3). Un penalty de Ben Yedder (33e) et un doublé de Volland (37e et 58e) ont eu raison des Seinomarins, dont le superbe but de Sibidé juste avant la pause - frappe du gauche en pleine lucarne - ne fut malheureusement qu'un moment d'espoir éphémère.

La valse des entraîneurs

Le club de la Principauté est pourtant arrivé au stade Robert-Diochon avec un effectif considérablement amoindri, touché par le Covid et les blessures. Il s'est aussi présenté avec un entraîneur intérimaire, Stéphane Nado, appelé à prendre le relais de Niko Kovac, remercié quelques jours plus tôt. En attendant l'intronisation imminente du Belge Philippe Clément, présent ce dimanche à Diochon.

QRM va devoir, lui aussi, enrôler un nouvel entraîneur. Car il ne fait (quasiment) aucun doute que Bruno Irlès va rejoindre Troyes, en L1, pour succéder à Laurent Battlès, limogé avant la trêve. "Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. On verra dans les jours qui viennent ce qu'il en est. C'est dans les mains des présidents. Je suis encore sous contrat un an et demi, donc ce n'est pas Bruno Irlès qui décide tout seul, a réagi le coach, embarrassé à l'évocation de son avenir.

Peut-être que les joueurs sont affectés. Bruno Irlès

Des joueurs sont-ils affectés à l'idée de le voir partir, s'est-on permis d'insister ? "Peut-être, a répondu le technicien, qui a fait monter QRM en L2 au printemps dernier et l'a conduit à une très satisfaisante 11e place à l'issue de la phase aller. Mais ce sont les joueurs qui ont construit cette dynamique. Ils m'ont apporté, et réciproquement. Ce groupe vit. Il est né il y a dix-mois quand je suis arrivé. QRM était alors au bord du National 2. On a remis le club dans le monde professionnel. Quand je vois le match de ce soir, je n'ai aucune inquiétude. On n'a pas senti ce soir un QRM démobilisé. Au contraire, on a senti beaucoup d'envie. Le groupe a à cœur de maintenir cette dynamique qu'on a créée lors de la première partie de saison."

Le milieu de terrain Alassane Diaby a montré, lui aussi, une certaine gêne pour répondre aux questions entourant le futur de Bruno Irlès. "On était concentré sur le match de Monaco. Ce qu'il se passe à côté, ce n'est pas sur cela qu'il faut se concentrer sur le moment-même. Analysons plutôt ce match de Monaco et les détails que l'on doit corriger", a-t-il éludé.

Trois noms circulent pour succéder à Bruno Irlès, ceux de Fabien Marcadal, le favori à cette heure, Oswald Tanchot, l'ancien coach du HAC, et Nicolas Usaï. Il faudra en tout cas que la situation se décante très vite car un match important attend QRM samedi prochain à Bastia. Ce sera sans Sidibé, expulsé en fin de match pour un geste d'humeur.