Coupe de France (16e) : le Stade de Reims bat Thaon-les-Vosges laborieusement et file en 8e (1-0)

Réduit à dix et longtemps embourbé dans le piège tendu par Thaon-les-Vosges, club de N3, le Stade de Reims a encore trouvé la clé dans les derniers instants du match. Un but tardif synonyme de première victoire en 2022 et de qualification en 8e de finale de coupe de France. Une première depuis 2011.

C'est devenu le money-time rémois. Pour la cinquième fois lors de ses sept derniers matchs, le Stade de Reims est parvenu à marquer et faire la différence dans les dernières minutes d'une rencontre. Après Clermont (1-0), Lyon (2-1), Saint-Etienne (2-0), et Reims Sainte-Anne (1-0), Thaon-les-Vosges fait lui aussi les frais d'une fin de match étonnante. On pourrait aussi compter les matchs contre Bordeaux, Strasbourg et Marseille où c'est cette fois l'adversaire qui a fait flancher Reims. De quoi jouer avec les nerfs des supporters.

Pendant 92 minutes pourtant ce dimanche, le piège tendu par les amateurs de Thaon-les-Vosges était parfait. Bien en place, le club de Nationale 3 n'avait offert que peu de possibilités à des Rémois volontaires mais trop brouillons et pas toujours inspirés. Peut-être est-ce le retour de trêve ou les nombreuses absences qui peuvent expliquer ces difficultés. Dominateurs territorialement, les Rémois n'ont jamais su dans le temps réglementaire trouver une quelconque faille. Fraîchement entré en jeu, Hugo Ekitiké rendait la tâche encore plus difficile à ses coéquipiers, exclu après un mauvais geste d'humeur.

Horby sauveur, Ekitiké voit rouge

Il a donc fallu attendre la 93e minute. Sur un ultime coup-franc, Alexis Flips trouvait Fraser Hornby seul au second poteau. A peine entré en jeu après plus de cinq mois d'absence, il poussait le ballon dans le but vide. Incroyable destinée pour un incroyable scénario, une fois de plus. Voilà une victoire laborieuse mais qui permet de lancer 2022 de la meilleure des manières. A croire que les plus belles histoires s'écrivent dans l'adversité.

A Thaon-les-Vosges (Stade Sayer), le Stade de Reims bat Thaon-les-Vosges 1-0

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Arbitre : Clément Turpin

: Clément Turpin Buts - Hornby (93e) pour Reims

- Hornby (93e) pour Reims Avertissements : Rother (67e), Diego Alves (83e) à Thaon ; Mustapha Mbow (21e) pour le Stade de Reims

: Rother (67e), Diego Alves (83e) à Thaon ; Mustapha Mbow (21e) pour le Stade de Reims Exclusion : du rémois Hugo Ekitké (66e)

: du rémois Hugo Ekitké (66e) Thaon : Parisot - Alves, Leroy, Lenoir, Rother (cap) - Gazagnes, Colin (Michelutti, 86e), Koriche (Didierjean, 88e), Comara - Dufour (Uhlrich, 65e), Lecoanet (Sanogo, 86e). Entr. : Romain Chouleur

: Parisot - Alves, Leroy, Lenoir, Rother (cap) - Gazagnes, Colin (Michelutti, 86e), Koriche (Didierjean, 88e), Comara - Dufour (Uhlrich, 65e), Lecoanet (Sanogo, 86e). Entr. : Romain Chouleur Reims : Diouf – Locko, Abdelhamid (cap), Faes, Mbow, Flips – Sissoko (Hornby, 92e), K. Doumbia (Diakité, 73e), Mbuku - Kebbal (Ekitiké, 60e), Koffi. Entr : Oscar Garcia

