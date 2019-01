Coupe de France (16e) | Le Stade de Reims éliminé aux tirs au but à Toulouse (4-4 ap - 4 tab 3)

Toulouse, France

On ne peut retirer cette année au Stade de Reims sa capacité à offrir des scénarios incroyables, générateurs d'émotions en tout genre. Mardi il a poussé la dramaturgie jusqu'à transformer un Mathieu Cafaro bourreau de son ancien club à héros malheureux sur l'ultime tir au but qui élimine les siens. Une traversée des sentiments qui illustre parfaitement la rencontre de mardi soir.

Des sentiments, il y en a eu dans tous les sens. D'abord la sérénité durant une première mi-temps globalement maîtrisée mais qui manquait de caractère pour mettre en réel danger des Toulousains piquants par séquence. Seule une frappe croisée de Sheyi Ojo offrait un réel frisson au Stadium qui sonnait creux. Le ballon était finalement dégagé par in extremis par Shoji. A maîtriser sans convertir ses situations, le Stade de Reims se faisait piéger une première fois lorsque Iseka reprenait victorieusement et à bout portant un coup-franc tiré fort par Bostock.

Du coeur mais pas de chance

Vint alors le caractère. Avec la fougue d'abord du jeune Boulaye Dia auteur d'un joli but après un travail en solitaire. Ensuite parce que les Rémois ont couru trois fois après le score et revenant par trois fois, dans une dernière demie-heure complètement folle, grâce à l'audace et la volonté de Rémi Oudin (77e) et Xavier Chavalerin (87e). Un score de parité (3-3) qui offre des prolongations et qui laisse à penser que la chance pourrait enfin sourire aux Marnais. Et lorsque la combativité et l'espoir font bon ménage, les ondes positives reviennent. Edouard Mendy réalise deux beaux arrêts, tandis que Mathieu Cafaro, récupérant un bon centre de Sheyi Ojo et redressant idéalement le ballon, pense être le héros du jour contre son ancien club (109e).

Hassane Kamara, le maudit

C'était sans compter sur la réaction des Toulousains. Les dernières minutes sont tendues. L'angoisse se ressent de plus à plus. Le pire intervient à la toute dernière minute. Le moment choisi pour faire réapparaître les démons déjà connus trois jours plus tôt. Coupable d'une poussette sur un attaquant du TFC, Hassane Kamara se rend coupable d'un nouveau penalty à la dernière minute. Max-Alain Gradel ne ratera pas l'offrande. La séance de tirs au but arrive alors comme un ultime supplice. Si Sylla ne trouve pas le cadre, Chavalerin trouve lui, les gants de Goicoechea. Chacun prend alors ses responsabilités jusqu'à l'ultime tentative de Mathieu Cafaro. Le milieu rémois voit son ballon rebondir sur la transversale. Fin de l'histoire, le Stade de Reims sort avec les honneurs, mais avec l'esprit plein de désillusions. Il faudra désormais guérir les têtes pour officialiser rapidement le maintien. L'opération débutera dès samedi, à Guingamp.

A Toulouse (Stadium), Toulouse élimine le Stade de Reims (3-3, puis 4-4, puis 4 tab 3)

Mi-temps : 0-1

: 0-1 Spectateurs : 3000 environ

: 3000 environ Arbitre : M. Clément Turpin

M. Clément Turpin Pelouse : bonne

: bonne Buts : Leya Iseka (43e, 83e), Garcia Alonso (68e), Gradel (119e) pour Toulouse – Dia (47e), Oudin (77e), Chavalerin (87e), Cafaro (108e) pour Reims.

Leya Iseka (43e, 83e), Garcia Alonso (68e), Gradel (119e) pour Toulouse – Dia (47e), Oudin (77e), Chavalerin (87e), Cafaro (108e) pour Reims. Avertissements - Corentin Jean (45e), Sidibé (79e), Sylla (88e), Mubele (107e) pour Toulouse. ; aux Rémois Xavier Chavalerin (74e), Yunis Abdelhamid (111e)

Corentin Jean (45e), Sidibé (79e), Sylla (88e), Mubele (107e) pour Toulouse. ; aux Rémois Xavier Chavalerin (74e), Yunis Abdelhamid (111e) Toulouse : Goicoechea – Moreira, Amian (Sidibé 32e), Shoji, Diakité, Sylla – Jean, Bostock (Cahuzac 71e), Garcia Alonso (Mubele 94e), Gradel – Leya Iseka. Entr. : Alain Casanova.

: Goicoechea – Moreira, Amian (Sidibé 32e), Shoji, Diakité, Sylla – Jean, Bostock (Cahuzac 71e), Garcia Alonso (Mubele 94e), Gradel – Leya Iseka. Entr. : Alain Casanova. Reims : Mendy – Kamara, Abdelhamid, Engels, Foket – Romao (cap) (Chavarria 75e), Chavalerin, Dingomé (Mbemba 76e), Ojo, Oudin – Dia (Fontaine 110e). Entr. : David Guion

