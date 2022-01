Coupe de France (16e) | Le Stade de Reims encore diminué pour éviter de tomber dans le piège à Thaon (18h30)

Ce premier match de l'année ressemble étrangement au dernier de l'année précédente. Une nouvelle fois, le Stade de Reims doit déplorer des cas de Covid dans son effectif. Quatre joueurs sont touchés et ont été mis à l'isolement. A cela s'ajoute les blessés (Adeline, Berisha, Matusiwa et Munetsi) et les 4 joueurs partis à la Coupe d'Afrique des Nations (Touré et Doumbia au Mali, Cassama en Guinée et Konan en Côte d'Ivoire) et un suspendu, Andreaw Gravillon. C'est donc un groupe jeune et réduit à 17 éléments possible dont 3 gardiens de but qu'Oscar Garcia a composé, avec il est vrai les retours de Flips et Faes qui n'avaient pas pu disputer le dernier match. Pas de quoi se servir de cela comme excuse, les 17 pros retenus partiront favoris face aux 20 amateurs présents sur la feuille de match de Thaon-Les-Vosges même si face à une équipe de Nationale 3, il s'agira surtout de ne pas tomber dans le piège du petite Stade Pierre-Sayer où les Rémois vont évoluer. Un peu moins de 2500 personnes qui risquent de faire du bruit et de pousser leur équipe vers l'exploit. Après avoir difficilement battu Reims Sainte-Anne au tour précédent, les Rémois savent que rien ne sera pas simple.

LE GROUPE

Gardiens : Predrag RAJKOVIC, Yehvann DIOUF, Nicolas PENNETEAU

Nathanaël MBUKU, Ilan KEBBAL, N'dri KOFFI, Hugo EKITIKE, Fraser HORNBY Absents : Arber ZENELI (genou), Fodé DOUCOURE (quadriceps), Azor MATUSIWA (ischio), Marshall MUNETSI (ischio), Valon BERISHA (ischio), Ghislain KONAN (Can), Moussa DOUMBIA (Can), Moreto CASSAMA (Can), El Bilal TOURE (Can), Andreaw GRAVILLON (Suspendu), Mathieu CAFARO (Choix), Dion LOPY, Mitchell VAN BERGEN, Thomas FOKET, Anastasios DONIS, Maxime BUSI (Pas qualifié)

LES RENCONTRES DES 16E DE FINALE

Dimanche 2 janvier

13h45

Stade Brestois 29 (Ligue 1) – Girondins de Bordeaux (Ligue 1)

AS Cannes (Nationale 3) – Toulouse FC (Ligue 2)

AS Vitré (Nationale 2) – FC Nantes (Ligue 1)

FC Versailles (Nationale 2) – La Roche-Vendée (Nationale 3)

16 heures

SC Bastia (Ligue 2) – Clermont-Foot 63 (Ligue 1)

Montpellier HSC (Ligue 1) – RC Strasbourg-Alsace (Ligue 1)

ASNL Nancy (Ligue 2) – Stade Rennais (Ligue 1)

Bergerac (Nationale 2) – US Créteil (National)

18h30

Jura Sud (Nationale 2) – AS Saint-Etienne (Ligue 1)

Quevilly-Rouen (Ligue 2) – AS Monaco (Ligue 1)

ES Thaon (Nationale 3) – Stade de Reims (Ligue 1)

ESA Linas-Montlhéry (Nationale 3) – Amiens SC (Ligue 2)

21 heures

Chauvigny (Nationale 3) – Olympique de Marseille (Ligue 1)

Lundi 3 janvier

21h10

Vannes OC (Nationale 2) – Paris Saint-Germain (Ligue 1)

Mardi 4 janvier

21 heures