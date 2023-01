Coupe de France (16e) : un Stade de Reims sérieux s'impose aux Herbiers et file en 8e (3-0)

Comme à Loon-Plage deux semaines plus tôt, les joueurs du Stade de Reims ont fait preuve de sérénité et de patience ce samedi pour disposer d'un adversaire à sa portée. Face aux Herbiers (N2), en Vendée, les protégés de Will Still ont maîtrisé les débats, pour filer en 8e de finale de Coupe.

Folarin Balogun a lancé les siens en ouvrant le score sur penalty © AFP - Loïc Venance La mission est accomplie. Certes, tout n'a pas été parfait ce samedi aux Herbiers. Mais face au 3e de sa poule de Nationale 2, qui plus est habitué aux exploits en Coupe de France, le Stade de Reims a montré le sérieux attendu pour atteindre un niveau de compétition identique à celui de la saison dernière. Comme lors du tour précédent, les Rémois ont du faire preuve de patience, après un début de match équilibré. Folarin Balogun aurait pu plier l'affaire rapidement sans maladresse. Il trouvera finalement la réussite en fin de première période, transformant un penalty qu'il a lui-même obtenu. ⓘ Publicité Au retour des vestiaires, les Rémois conservent leur mainmise sur des Vendéens valeureux. Malgré la maîtrise globale, il faut un bel arrêt de Yevhann Diouf pour empêcher l'égalisation. Bien lui en a pris car quelques minutes plus tard, Alexis Flips, esseulé dans la surface adverse, enroulait une magnifique frappe pour mettre ses coéquipiers à l'abri. Dès lors, la rencontre était légèrement plus débridée. Toujours aussi sérieux, les Rémois manquaient tout de même d'efficacité dans la surface adverse. Finalement, Martin Adeline clôturait la marque en fin de partie. Sans forcer, le Stade de Reims se qualifie pour les 8e de finale de Coupe de France. Avant de défier Paris dimanche prochain au Parc des Princes, les Rémois connaîtront leur futur adversaire en coupe lundi soir, à 19h. loading loading