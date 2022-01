Coupe de France : 180 places encore à vendre pour Bergerac - Saint-Étienne, des billets à 20 euros jeudi

Il ne devrait plus en rester jeudi soir. 180 billets pour aller voir le huitième de finale entre Bergerac et Saint-Étienne, dimanche 30 janvier, seront en vente ce jeudi. Les deux points de vente sont conservés dans le Bergeracois, au Leclerc de La Cavaille à Bergerac et à l'Intermarché de Creysse, mais le lieu change pour Périgueux. Ce jeudi, les places seront vendues au Café de la place et non plus au siège du CA Périgueux.

Des places à 20 ou 40 euros

En revanche, le tarif change. Après avoir proposé, depuis mardi matin, des places à 35 et 55 euros, qui donnaient accès à trois matchs du BPFC en National 2, le club va vendre cette fois-ci des places à 20 et 40 euros, qui donnent seulement accès à cette rencontre.

Le stade Francis-Rongiéras devrait donc être complet dimanche à 18h30 pour ce 8e de finale historique pour les Bergeracois, qui atteignent ce niveau pour la deuxième fois, après la saison 2016/2017. Le club a donc vendu plus de 700 places en deux jours au grand public. Dimanche, il pourra accueillir 3 276 spectateurs, un chiffre arrêté après discussions avec la préfecture, en tenant compte de la jauge à 5 000 spectateurs maximum et des impératifs de distanciation sociale. Sur ces 3 276 places, 464 sont réservées à la FFF et 1900 ont été vendues aux sponsors, licenciés et partenaires du BPFC.