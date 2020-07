Auteurs d'un troisième doublé Coupe - Championnat l'année précédente, les Verts ont la possibilité d'en réaliser un quatrième en cette fin de printemps 1975 au Parc des Princes. En face, Lens veut essayer de contester l'hégémonie stéphanoise de ce milieu des années 70.

Coupe de France 1975 : la grande fête avec les "frères de mines"

Une finale restée dans le cœur de Philippe Gastal, conservateur du musée des Verts : "j'ai envie de parler d'une finale en sol mineur, face à nos frères de mines, Lens. Première fois que nous les rencontrions. On a peut-être vu ce jour-là, l'une des plus belles finales de l'après-guerre".

Larqué : une volée de légende

vPhilippe Gastal se souvient encore de la performance majuscule côté lensois de Daniel Leclercq. Pourtant l'homme de cette finale, qui restera dans les mémoires, porte un maillot ert. À la 79e minute, Jean-Michel Larqué marque une reprise de volée exceptionnelle. Un but qui est toujours considéré comme le plus beau but d'une finale de Coupe de France. "Pour l'instant personne ne me l'a enlevé concède, amusé, l'ancien milieu de terrain et capitaine de l'AS Saint-Étienne. Pour moi c'est un immense souvenir. Papa et maman étaient dans les tribunes. J'étais le capitaine de cette équipe. Ça a été une fierté".