Coupe de France : 3 000 billets vendus à Andrézieux pour le choc face à l'AJ Auxerre

Les andréziens accueillent l'AJ Auxerre en 8eme tour de la Coupe de France ce samedi à 18h au Stade de l'Envol. A 48h du match, plus de 3 000 billets ont été vendus. Un match à suivre en intégralité sur France Bleu Saint-Etienne Loire, samedi dès 17h.

L'ASF Andrézieux s'apprête à vivre le plus gros événement dans son nouveau stade de l'Envol. Plus de 3 000 billets ont été vendus à 48h du choc face à l'AJ Auxerre en 8eme tour de la Coupe de France. "Ca sera notre plus grosse affluence depuis l'inauguration en mai 2016, explique Fabrice Flotte, le directeur général du club. Il y a encore une journée de pré-vente ce vendredi puis la billetterie le jour du match." Rappelons que les billets sont à un prix unique de 8€.

⚽️[ASF Infos]⚽️ Des places seront disponibles à la vente le jour du match entre l’ASF et l’AJA. Ouvrture des guichets 16h00. Prix 8€ (Pré-vente demain de 13h à 15h) pic.twitter.com/OsafZXRPb3 — ASF Andrézieux Bth (@asfandrezieux) November 30, 2017

Pelouse bâchée en prévision de chutes de neige

Le stade de l'Envol a déjà accueilli plus de 2 000 personnes cet été avec deux matchs de préparation de l'AS Saint-Etienne, mais n'est pas habitué à une telle affluence : "Nous sommes plutôt sur une moyenne de 1 000 - 1 200 spectateurs, détaille Fabrice Flotte. C'est trois fois mieux qu'un club de Nationale 2 classique."

Pour permettre au match de se dérouler dans les meilleures conditions,les dirigeants de l'ASF Andrézieux ont décidé de bâcher la pelouse en vue d'éventuelles chutes de neige ce jeudi et vendredi.