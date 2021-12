Coupe de France : 3 ans après l'OM, une autre Ligue 1 au tableau de chasse d'Andrézieux-Bouthéon ?

Une Ligue 1 qui débarque à domicile, dans un Envol Stadium qui devrait afficher complet (5 000 places au total). Voilà qui rappelle l'exploit d'il y a presque 3 ans, au même stade de la compétition, contre l'Olympique de Marseille (victoire 2-0 à Geoffroy Guichard).

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Est-ce qu'Andrézieux peut à nouveau créer la sensation ? Pourquoi pas, même si ça ne sera pas facile selon le coach Arnaud Marcantei : "sur les 4 derniers matches c'est le tube du moment en Ligue 1, ils tournent très bien. Il y aura forcément un peu de changement, un peu de turnover, pour autant les principes de jeu de Montpellier ne vont pas changer pour venir jouer à Andrézieux. Il faudra s'appuyer sur ce que nous on fait en temps normal et ne pas s'adapter à l'adversaire. En une semaine on ne peut pas révolutionner notre façon de jouer. Il faudra être bien concentrés sur ce qu'on a à faire. Etre plus pointilleux tactiquement, être plus agressifs".

Du coté de Montpellier on est serein mais prudent. Les Héraultais se souviennent avoir été éliminés par une équipe de la même division, Belfort, il y a deux ans. Sans se déplacer ces dernières semaines, Olivier Dall'Oglio et le staff du MHSC ont bien analysé son adversaire qu'il prend très au sérieux : "On serait allé les superviser si on avait pas eu de vidéo mais aujourd'hui la N2 est filmée. On a pas mal d'éléments et on a travaillé dessus comme pour un match de championnat. C'est une équipe qui est d'abord solide avec également un attaquant athlétique. Il y a beaucoup d'envie et de détermination dans cette équipe".

L'Andrézieux-Bouthéon FC face à Montpellier, c'est ce dimanche à 16h pour le compte des 32èmes de finale de coupe de France de foot, à vivre en direct sur France Bleu Saint-Etienne Loire.