Coupe de France: 3 clubs azuréens de football disputeront le 6ème tour

Le tirage au sort du 6ème tour de la Coupe de France de football a eu lieu hier, lundi, dans les locaux de France 3. 10 clubs sont encore en lice dont 3 des Alpes-Maritimes: l'US Cap d'Ail évoluant en régionale 2, le RC Pays de Grasse, club de nationale 2 et l'ES Cannet-Rocheville de nationale 3. Ces clubs azuréens joueront le week-end du 15 et 16 octobre et affronteront respectivement Hyères FC, l'Uga Ardziv et Aubagne FC. Ce 6ème tour est le dernier qui se joue au niveau régional, ensuite c'est la fédération nationale qui prend le relai avec des matchs qui pourront se jouer partout en France. L'année dernière l'ES Cannet-Rocheville avait été sorti par l'Olympique de Marseille en 32ème de finale.

