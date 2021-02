Coupe de France (32e de finale) - AJA-OM : un match "plaisir" pour les remplaçants auxerrois

Une AJA encore remaniée en Coupe pour faire souffler, Touré sur le banc et Coeff titulaire, des Marseillais à la dérive : voici ce qu'il faut savoir sur AJA-OM (32e de finale de Coupe de France) ce mercredi à 14h45, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 14h30.

AJA-OM. Voilà une affiche qui fleure bon la Ligue 1. Mais ce sera bien en Coupe de France que ce 32e de finale se disputera ce mercredi après-midi à l’Abbé-Deschamps, entre une formation icaunaise 5e de L2 dont la priorité est la course à la montée, et une équipe marseillaise qui cherchera à sortir de sa spirale de mauvais résultats en championnat.

Un match bonus pour l’AJA ?

Un match "plaisir", "bonheur", pour "s’éclater et s’amuser". Pour sa causerie comme pour sa conférence de presse d’avant-match, Jean-Marc Furlan a annoncé la couleur : ce 32e de finale de Coupe de France face à l’OM s’apparente à du bonus pour l’AJA, dans ce qui sera sa neuvième rencontre en à peine un mois. Un match pour faire tourner et donner du temps de jeu aux habituels remplaçants, comme ce fut le cas lors du 8e tour le 19 janvier dernier, remporté à domicile face à l’équipe Gambardella de Troyes (1-0).

Que l’on ne s’y trompe pas : la doyenne des compétitions, qui a perdu de sa superbe avec ses horaires invraisemblables pour n’importe quel fan de foot et de son essence avec son format repoussant deux tours plus loin le mélange entre clubs professionnels et amateurs pour finalement ressembler à une sorte de Coupe de la Ligue, n’est pas la priorité du club ajaïste. Plongée dans la course à la montée, l’AJA, 5e de Ligue 2, peine comptablement en 2021 : deux victoires, trois nuls et deux défaites, soit neuf points pris sur 21 possibles. Le manque d’efficacité mêlé à quelques absences en cours de match et à une certaine fatigue y sont pour quelque chose.

Il ne va donc pas s’agir, malgré l’affiche prestigieuse contre Marseille, de griller des cartouches et surtout les habituels titulaires pour la suite du championnat, via des blessures ou des suspensions. Mais cette rencontre va servir pour à nouveau concerner tout un groupe. Et notamment les coiffeurs. L’entraîneur auxerrois tourne souvent avec les mêmes 16 joueurs. Les autres, ceux qui ne jouent pas ou plus, vont pouvoir grappiller du temps de jeu, faire souffler les cadres. Et peut-être se montrer pour pourquoi pas toquer un peu plus à la porte du 11 de départ. Voire se signaler auprès des observateurs du foot français. Car une performance remarquée contre l’OM dans un match beaucoup plus médiatisé que la L2 et diffusé sur plusieurs chaînes de télévision, même dans cette Coupe de France-là, peut aussi ouvrir des portes pour le prochain mercato d’été.

Tout le monde sur le pont face à l’OM

Et dans cette optique de faire tourner, Jean-Marc Furlan a rappelé sa promesse faite dans le vestiaire avant le match contre Troyes : en cas de victoire, l’équipe titulaire sera reconduite face à l’OM. Et l’entraîneur icaunais va tenir sa parole, "à un ou deux joueurs près". Il serait tenté de faire souffler sa sentinelle Birama Touré, qui a joué tous les matches de l’AJA depuis deux mois (12 rencontres). Défenseur central, François Bellugou, unique buteur face à l’Estac, pourrait monter d’un cran pour remplacer le Malien. Et c’est Alexandre Coeff qui serait intégré en charnière aux côtés de Samuel Souprayen. Même si le couteau suisse de Jean-Marc Furlan est sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune.

Autre incertitude, la participation d’Ousoumane Camara. Touché physiquement (entorse) il y a quelques jours, le milieu box-to-box s’est entraîné normalement lundi et mardi. Si jamais il était trop juste pour la rencontre, c’est Aly Ndom qui tiendrait la corde pour prendre sa place. Pour le reste, on devrait voir Sonny Laiton dans la cage, Alex Georgen et Kenji-Van Boto respectivement latéraux droit et gauche, Gauthier Hein ailier droit et Kévin Fortuné son pendant à gauche, Axel Ngando en numéro 10 et Yanis Begraoui en pointe.

Manquent seulement à l’appel le défenseur Gautier Lloris, en soins et qui avait été expulsé lors du dernier match de championnat à Ajaccio (0-0) vendredi, ainsi que le jeune attaquant Nicolas Mercier, convoqué avec l’équipe de France des moins de 18 ans. Au final, c’est donc un groupe de 21 joueurs qui a été convoqué pour ce 32e de finale de Coupe de France. Histoire de montrer que tout le monde est sur le pont et concerné pour cette rencontre.

Marseille à la dérive

Marseille au bord du précipice. L’OM, 9e de L1 avec deux rencontres en retard, n’a gagné qu’un seul de ses dix derniers matches de championnat (pour six défaites et trois nuls). C’était le 6 janvier, contre Montpellier. Une crise de résultats, mais surtout une crise tout court : le départ tonitruant de l’entraîneur portugais André Villas-Boas démissionnaire mais mis à pied par sa direction il y a une semaine ; les incidents survenus au centre d’entraînement de La Commanderie ; les groupes de supporters qui demandent le départ du président Jacques-Henri Eyraud…

Il va donc sans dire qu’une élimination en Coupe de France face à une équipe de Ligue 2, trois jours après la défaite dans le 100e Classique au Vélodrome face au PSG (0-2) ferait très, très mauvais genre. Nasser Larguet, l'entraîneur intérimaire, en a conscience et devrait aligner une équipe composée de pas mal de titulaires, même en l'absence du défenseur Alvaro Gonzalez (blessé), du meneur de jeu Dimitri Payet (suspendu) et de l'attaquant Arkadiusz Milik (reprise). Olivier Ntcham, la dernière recrue marseillaise au milieu, pourrait débuter la rencontre.

Ces retrouvailles avec l'OM sont en tout cas teintés de souvenirs contrastés, des bons comme des mauvais. Côté sourire notamment, cette demi-finale de Coupe de France de folie au Vélodrome en 1996, l'année où l'AJA va au bout de la compétition et signe le doublé avec le championnat. Une qualification au bout du bout face à une formation marseillaise alors en D2 (1-1 a.p., 3 t.a.b. à 1), avec un but de Sabri Lamouchi à la 118e et une égalisation olympienne de Bernard Ferrer sur penalty à la 120e ! Et pour la part sombre de l'histoire, on se souviendra que c'est à la fin d'un match contre l'OM le 13 mai 2012, sur la pelouse marseillaise, que les Icaunais ont été condamnés à la relégation après une cinglante défaite 3-0. Cela fera neuf ans que le peuple auxerrois attend la remontée. Elle ne dépendra pas de ce match de Coupe de France. Mais en faisant souffler les cadres ajaïstes et en donnant du temps de jeu aux habituels remplaçants, ce match pourrait, qui sait, servir plus qu'il n'y paraît aux intérêts de l'AJA en championnat.