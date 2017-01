Coupe de France (32e de finale) : Le Stade de Reims devra éviter le piège de Sarreguemines

Les Rémois débutent l'année 2017 avec la Coupe de France et un déplacement périlleux en Lorraine, à Sarreguemines qui évolue en CFA 2 (15 heures). Sur le papier, le Stade de Reims sera favori. Mais les Lorrains sont des habitués des exploits en Coupe : ils ont éliminé Valenciennes au tour précédent.

Les Rémois sont prévenus : ce premier match de l'année 2017 sera tout sauf simple. Face à une équipe lorraine habituées aux exploits en Coupe de France, le Stade de Reims aura tout à perdre ce samedi à Sarreguemines. Les Lorrains ont éliminé Dijon et Valenciennes, deux clubs de Ligue 2, la saison dernière. Et cette année, ils ont accroché à leur tableau de chasse... Valenciennes qui est retombé une deuxième fois dans le piège. Dans un Stade de la Blies qui aura des allures de traquenars, les Rémois n'auront pas le droit d'être suffisants ou pire arrogants au moment d'aborder cette rencontre. Malgré les trois échelons qui séparent les deux équipes, tout est réuni pour se compliquer la vie à commencer par le terrain qui s'annonce difficile. Les Lorrains ont tout fait cette semaine pour combattre la nature entre la neige et le froid. Une bâche a été installée et chauffée. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le chauffage est tombée en panne avant d'être réactivé le matin. Une partie de la pelouse est gelée et il en reviendra à l'arbitre de la rencontre Monsieur Stéphane Jochem, de décider vers 13 heures si la rencontre se tiendra au non. Tout cela, l'entraîneur rémois Michel Der Zakarian le sait bien, il a préparé ses joueurs et a répété qu'il avait bien l'intention de se qualifier pour les 16e de finale et que ce match ne servirait pas de préparation pour la rencontre à Bourg-Perronas vendredi prochain. Il alignera sa meilleure équipe, seul Edouard Mendy sera titularisé dans les buts comme cela était prévu pour les Coupes dès le début de la saison.

CHARBONNIER Gaëtan, CHAVARRIA Pablo, KYEI Grejohn, OUDIN Rémi. Absents : BULOT Frédéric (genou), BALDE Ibrahima (entraînement), CONTE Antoine, FORTES Odaïr (reprise), GLOMBARD Christopher (repos), JEANVIER Julian (reprise), KAMARA Hassane (choix), MFULU Omenuke (choix), PEUGET Alexi (choix), RIGONATO Diego (suspendu), SIEBATCHEU Theoson-Jordan (reprise), TRAORE Hamari (sélection).

Le groupe des 18 joueurs du @StadeDeReims retenus pour le déplacement à @SarregueminesFC #FBsport pic.twitter.com/t9VJrWULjq — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) January 6, 2017

Sarreguemines évolue en CFA 2. Les Lorrains sont actuellement 5e de la poule D. Cette équipe a fait de la Coupe de France l'une de ses spécialités et il est difficile de s'imposer sur la pelouse du Stade de la Blies. Une pelouse qui fait l'obejt de toutes les attentions depuis maintenant 5 jours.

En Lorraine, tout est prêt pour l'exploit comme face à Valenciennes au tour précédent.

