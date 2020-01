Coupe de France (32e de finale) | Le Stade de Reims éliminé cruellement par Monaco (2-1)

Monaco, Saint-Victoret, France

C'est ce qu'on appelle un match de coupe. Difficilement lisible, longtemps pauvre en occasion, et avec un scénario imprévisible. Et comme trop souvent à la fin, une élimination rémoise. Cette fois pourtant, les Rémois se sont donnés les moyens. Dans un Louis II bien vide, Rémi Oudin réveillait une entame bien monotone d'une reprise croisée qui touchait le poteau, tandis qu'il était idéalement trouvé en profondeur par Xavier Chavalerin. Une première occasion avant que Monaco ne prenne le contrôle des opérations. Une domination stérile dans un premier acte bien terne où Nicolas Lemaître s'illustrait tout de même deux fois. Le gardien rémois repoussait encore l'échéance au retour des vestiaires tandis que les hommes de Robert Moreno se faisaient de plus en plus pressants. Logiquement, Wissam Ben Yedder parvenait à faire la différence sur le côté droit pour centrer en direction de Keita Baldé. La détente, plus impressionnante que celle de Thomas Foket fait le reste et Nicolas Lemaître ne peut que constater les dégâts.

Mal embarqués, les Rémois réagissent pourtant vite. A peine entré en jeu à la place du fantomatique Anastasios Donis, Boulaye Dia trouvait réception d'un centre de Mathieu Cafaro, se débarrassait aisément de Guillermo Maripàn pour ajuster Benjamin Lecomte. Dans une rencontre alors équilibrée, le portier monégasque allait finalement être décisif en repoussant un penalty mal tiré de Moussa Doumbia à cinq minutes de la fin. Bien lui en a pris car au bout des arrêts de jeu, un corner permettait à Keita Baldé, laissé seul au point de penalty, de battre Nicolas Lemaître. D'autant plus cruel que des doutes sur un contrôle de la main sont légitimes. Qu'importe, sorti d'entrée de compétition, le Stade de Reims s'en remet désormais à la Coupe de la Ligue dont il disputera le quart de finale contre Strasbourg mardi. Il aura alors fortement clarifié son agenda des semaines qui viennent.

. -

A Monaco (Stade Louis II), Monaco élimine le Stade de Reims élimine 2-1

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Spectateurs :

: Arbitre : M. Willy Delajod

M. Willy Delajod Pelouse : bonne

: bonne Buts - Keita Baldé (61e, 95e, sp) pour Monaco ; Dia (69e) Pour Reims

- Keita Baldé (61e, 95e, sp) pour Monaco ; Dia (69e) Pour Reims Avertissements - aux Monégasques Fodé Ballo Touré (54e), Adrien Silva (85e), Wissam Ben Yedder (91e) et Keita Baldé (95e) ; au Rémois Mashall Munetsi (66e)

aux Monégasques Fodé Ballo Touré (54e), Adrien Silva (85e), Wissam Ben Yedder (91e) et Keita Baldé (95e) ; au Rémois Mashall Munetsi (66e) Monaco : Lecomte - Maripan, Glik, Henrichs, Ballo-Touré, Bakayoko (Adrien Silva, 69e), Fabregas (Jovetic, 81e), Keita Baldé, Golovin, Martin, Ben Yedder. Entr. Robert Moreno

: Lecomte - Maripan, Glik, Henrichs, Ballo-Touré, Bakayoko (Adrien Silva, 69e), Fabregas (Jovetic, 81e), Keita Baldé, Golovin, Martin, Ben Yedder. Entr. Robert Moreno Reims : Lemaitre - Kamara, Abdelhamid (cap), Disasi, Foket, Chavalerin, Munetsi, Cafaro (Kutesa, 79e), Dingomé (Doumbia, 75e), Oudin, Donis (Dia, 68e). Entr. : David Guion

. -

. -

. -

LE PROGRAMME DES 32e DE FINALE

Vendredi 3 janvier

Bordeaux 2-0 Le Mans

Samedi 4 janvier

Guichen (N3) 1-2 Caen (L2)

(L2) Versailles (N3) 1-2 Granville (N2)

(N2) Fabrègues (N3) 0-2 Paris FC (L2)

(L2) Bayonne (N3) 0-2 Nantes (L1)

(L1) Niort (L2) 1-2 JS Saint-Pierroise (DH Réunion)

(DH Réunion) Le Portel (N3) 1-4 Strasbourg (L1)

(L1) Saint-Brieuc (N2) 1-1 (3 tab 4) Gonfreville (N3)

(N3) Tours (N3) 2-2 (2 tab 4) Nîmes (L1)

(L1) Monaco (L1) 2-1 Stade de Reims (L1)

(L1) 2-1 Stade de Reims (L1) Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (N2) - Toulouse (L1)

Sablé (N3) - Pau (N1)

Rennes (L1) - Amiens (L1)

Athlético Marseille (N3) - Rodez (L2)

Red Star (N1) - Chambly (L2)

Angoulême (N2) - Challans (N3)

Belfort (N2) - Montceau (N3)

Bourg-en-Bresse (N1) - Lyon (L1)

Dimanche 5 janvier