Coupe de France (32e de finale) | Le Stade de Reims entre dans la compétition face à Valenciennes (18h30)

Les Rémois se voient proposer un club de Ligue 2 pour leurs débuts en Coupe de France. Avec le retour au Stade Delaune de l'ancien entraîneur Olivier Guégan et l'ancien milieu de terrain Jaba Kankava.

Les Rémois et le capitaine Yunis Abdelhamid vont tenter de ne pas tomber face à Valenciennes.

Ces 32e de finale de la Coupe de France auraient du se disputer le premier week-end de janvier, comme d’habitude, avec ce mélange de clubs pros et de clubs amateurs, parfois issus des plus basses divisions. La crise sanitaire a obligé la fédération Française de Football a revoir sa formule pour permettre à la compétition de se disputer. En imaginant une formule hybride où les amateurs vont disputer la première partie de la compétition entre eux, les pros, eux, seront réunis eux dans une voie entre pros. Ainsi, les 20 clubs de Ligue 2 se sont affrontés il y a 15 jours lors du 8e tour. Les 10 vainqueurs de ce tour se sont qualifiés pour les 32e de finale où entrent en lice les 20 clubs de Ligue 1. 30 clubs, 15 matches donc 15 vainqueurs qui rejoindront les 17 clubs amateurs rescapés de l'autre voie pour les 16e de finale qui se disputeront le 7 mars.

. - Document FFF

Pour son entrée en lice, le Stade de Reims sera opposé au club de Ligue 2 de Valenciennes, actuel 8e du championnat et encore en course pour disputer les play-off d'accession. A noter que cette nouvelle formule prévoit aussi la suppression de la prolongation. En cas de match nul à l'issue du temps réglementaire, une séance de tirs au but sera immédiatement effectuée. Pour cette rencontre, l'entraîneur rémois David Guion devrait effectuer quelques retouches dans son 11 de départ, afin aussi de donner du temps de jeu à des joueurs moins exposés. Ce sera notamment le cas en défense puisque le jeune Belge Wout Faes est suspendu. Ce match sera l'occasion de revoir l'ancien milieu de terrain rémois, Jaba Kankava, qui a rejoint le club nordiste lors du mercato hivernal.