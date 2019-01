Coupe de France (32e de finale) | Le Stade de Reims veut entamer une belle aventure face à Lens (14h15)

Sans réussite dans cette compétition depuis 8 ans, les Rémois ont l'ambition de s'illustrer et de réaliser un beau parcours en marge de la saison de Ligue 1. Cela commence à domicile face à un club de Ligue 2 qui n'aura rien perdre et qui sera difficile à manier.

Le Stade de Reims a beau avoir deux Coupes de France accrochés à son palmarès, gagnées en 1950 et en 1958, cette compétition n'a plus vraiment réussi au club rémois dans un passé plus récent. Le dernier parcours digne de ce nom remonte à la saison 2010-2011 : les Rémois, alors en Ligue 2, avait éliminé deux clubs de l'élite - Montpellier et Rennes pour s’offrir un quart de finale au Stade Delaune face à Nice dans lequel ils étaient tombés avec les honneurs à l'issue d'une prolongation. Depuis, ce sont plutôt les éliminations calamiteuses qui se sont enchaînées au fil des saisons. Les Rémois ont été souvent battus par des équipes amateurs de niveau inférieur comme à Plabennec en 2013, à Chambly en 2016 ou à Sarreguemines en 2017. Le Stade de Reims n'avait pas non plus été favorisé par les tirages au sort puisque ce match face à Lens ce dimanche après-midi sera le premier en Coupe de France à Delaune depuis ce quart de finale perdu face à Nice en 2011. Huit ans sans matchs de Coupe de France en terres rémoises. L'occasion peut-être 8 ans après, de s'offrir une nouvelle épopée.

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE, Ghislain KONAN, Romain METANIRE.

Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Hassane KAMARA, Nolan MBEMBA, Virgile PINSON.

Attaquants : Boulaye DIA, Sheyi OJO, Rémi OUDIN.

Absents : Moussa DOUMBIA (épaule), Patrick BAHANACK (ischio), Marvin MARTIN (ischio), Hyun-Jun SUK (ischio), Pablo CHAVARRIA (reprise), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Alaixys ROMAO (suspension).

Reims (Ligue 1) - Lens (Ligue 2) – En direct sur France Bleu Champagne-Ardenne dès 14 heures

