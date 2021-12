Coupe de France (32e de finale) - Lille-AJA : match de gala mais priorité au championnat

Match de gala pour l'AJA ce samedi (18h30) pour son 32e de finale de Coupe de France ! En face, rien de moins que le champion de Ligue 1 en titre, Lille, toujours en course en Ligue des Champions avec un 8e de finale prévu en février face à Chelsea. Tout ça dans la magnifique enceinte du stade Pierre-Mauroy. Une affiche excitante sur la papier qui ne doit pas non plus faire oublier la priorité du club icaunais : le championnat, où il figure en 3e position, avec une autre affiche dès mardi (20h45, 19e j. L2), cette fois pour la course à la montée, avec la réception du Havre, le 6e, pour la dernière journée de la phase aller. Ce sera évidemment perceptible sur la composition alignée. Mais pourquoi pas croire en l'exploit ?

Faire tourner pour préserver

Ce n'est pas un secret de polichinelle : l'AJA va faire tourner son effectif à Lille. Logique par rapport à la Ligue 2 qui se jouera 72 heures plus tard. Logique de groupe aussi notamment par rapport aux précédents matches de Coupe de France, explique le coach Jean-Marc Furlan, qui va composer "une équipe bis" avec les mêmes garçons qu'à Limonest (N3) et Chambéry (N3) aux tours précédents : un mélange de jeunes de N2 et d'habituels remplaçants, saupoudré de quelques titulaires, comme le meneur Hamza Sakhi. En charnière centrale, où la paire Jubal-Alexandre Coeff sera de nouveau mise sur le terrain après Dunkerque (victoire 2-0, 18e j. L2), faute d'éléments disponibles à ce poste (Théo Pellenard suspendu, Gauthier Lloris blessé). Un turnover destiné à préserver les forces d'un "effectif réduit" pour éviter de "se retrouver tout nu" face au Havre.

"On va se déplacer avec une équipe bis, je vais mettre au repos mes titulaires" face à Lille pour le 32e de finale de Coupe de France, annonce l'entraîneur de l'AJA, Jean-Marc Furlan / Interview : Nicolas Fillon Copier

Effectif réduit, car outre les absences en défense citées plus haut, l'AJA va devoir faire sans deux joueurs qui montaient en puissance ces dernières semaines : le milieu Alexis Trouillet et l'ailier Gaëtan Perrin, touchés par le Covid-19 et à l'isolement depuis la fin de semaine. Leur participation en championnat mardi semble plus que compromise.

Alignés en Coupe, Joly et les jeunes veulent continuer l'aventure

Propulsés sur le devant de la scène depuis le début de la Coupe de France, les jeunes Auxerrois n'ont rien à perdre face aux Dogues. Très peu voire pas utilisés en championnat, les Théo De Percin (20 ans), Paul Joly (21 ans), Iyad Mohamed (20 ans) et autres Mohamed Ben Fredj (21 ans) vont certainement avoir un peu plus envie de se montrer à leur avantage pour continuer l'aventure. Joly, qui devrait à nouveau évoluer au poste de latéral gauche, lui le défenseur central droitier, a tout simplement envie de croquer à pleines dents l'opportunité : "Franchement, ça ne va être que du plaisir ! Il faut être confiant en nos capacités, on est capable de faire un gros match. La Coupe de France, on ne la met pas de côté. Pour ceux qui jouent un peu moins, on a la chance d'avoir du temps de jeu. On va donner le meilleur de nous pour continuer cette aventure qui se passe très bien jusqu'à présent."

"Que du bonheur d'affronter une équipe aussi prestigieuse" se réjouit le jeune défenseur auxerrois (21 ans) Paul Joly avant le 32e de finale de Coupe de France de l'AJA à Lille / Interview : Nicolas Fillon Copier

Une escouade auxerroise de jeune complétée par la présence dans le groupe d'Oumar Camara (20 ans) et Nicolas Mercier (17 ans). Avec probablement l'attaquant international malien Lassine Sinayoko (22 ans) aligné également, lui qui vient de signer une prolongation de trois ans avec l'AJA, désormais lié à l'Yonne jusqu'en 2025. De nombreux titulaires complètent la feuille de match, même s'ils devraient pour la plupart rester sur le banc ou, du moins, effectuer un petit bout de rencontre en guise d'échauffement avant le championnat.

Ne pas se prendre "une rouste" face à des Lillois "à 300%"

Jocelyn Gourvennec a annoncé la couleur en conférence de presse d'avant-match : pour le coach lillois, son équipe, qui pointe à la 11e place de la L1 à six points du podium, ne négligera pas la Coupe de France pour autant. Bien au contraire. Faire tourner ? "Je ne suis pas dans cet état d'esprit" a affirmé le technicien des Dogues. par rapport à la Coupe de France, qui sera jouée "à 300%" à l'en croire. Son homologue auxerrois prévient : "Quand j'ai sous les yeux la liste des joueurs qu'ils ont, je transpire déjà ! (rires) On va morfler grave, on ne va pas avoir le ballon et il va falloir bien défendre. Je vais demander à l'arbitre si je peux mettre le bus dans le but. (rires)"

"On va morfler grave" prévient le coach de l'AJA Jean-Marc Furlan, avant le 32e de finale de Coupe de France chez le champion de L1, Lille, même si "tu peux toujours tout espérer pour un match à élimination directe" / Interview : Nicolas Fillon Copier

Du côté du LOSC, le groupe convoqué par Gourvennec montre les intentions des Dogues. Hormis le défenseur Sven Botman (préservé), le milieu Xeka (suspendu) et l'attaquant Timothy Weah (blessé), tous les cadres de l'équipe invaincue depuis neuf matches toutes compétitions confondues sont là. Le gardien Ivo Grbić, le capitaine et défenseur José Fonte, le taulier du milieu Benjamin André, le meilleur buteur de L1 (11 réalisations) Jonathan David... "Ce qui est magique avec la Coupe, c'est que tu peux tout imaginer. Why not ? Pourquoi pas, même si l'écart est important" espère Jean-Marc Furlan. Rien à perdre, alors en avant pour l'exploit.

