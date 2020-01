Coupe de France (32e de finale) | Prix-les-Mézières fait respecter la hiérarchie à Hombourg-Haut (3-0)

Prix-lès-Mézières, France

C'était lors de la saison 2016-2017. Les Pirisiens, déjà en National 3, avaient goûté aux 16e de finale de la Coupe de France et avaient même bien failli aller plus loin. Un tirage au sort pas très favorable, un peu anonyme, les avait conduit dans le sud de la France pour affronter l'équipe de National 1 de Fréjus-Saint-Raphaël, le 1er février 2017. Une défaite 1 à 0 - avec un but encaissé dans le temps additionnel alors que les deux équipes se dirigeaient vers une prolongation - avait ruiné les rêves des Ardennais. Trois ans plus tard, Prix les Mézières aura une deuxième chance de vivre un 16e de finale, en faisant parti des 32 équipes encore en compétition. Et ce grâce à la qualification ramenée de Lorraine dimanche soir sur la pelouse de Sarreguemines. Les Ardennais se sont facilement imposés 3 à 0 face au petit poucet de la compétition, le club de Hombourg-Haut, qui évolue en Régionale 3. Un petit club amateur qui s'était illustré au tour précédent en sortant l'équipe de Ligue 2 d'Auxerre. Pas de surprise cette fois-ci, Prix n'est pas tombé dans le piège dans un match engagé et a su très vite se rendre la partie facile en ouvrant le score en début de match et en menant 2 à 0 à la mi-temps.

Les Ardennais connaîtront leur adversaire ce lundi lors du tirage au sort qui sera effectué à 20 heures à Rouen. Avec forcement le rêve de recevoir l'un des ténors du championnat comme le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille...