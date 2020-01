Coupe de France (32e de finale) | Reims Sainte-Anne sort de la compétition avec les honneurs (0-1)

Battus par la plus petite des marges par le club de Ligue 1 de Montpellier, les amateurs de Reims Saint-Anne ont été à la hauteur de l’événement. Une vraie réussite dans l'organisation au Stade Delaune - garni de 3900 spectateurs - et pour l'image du club qui espère maintenant accéder en National 3

Reims, France

Sous les yeux de Robert Pirès, l'ambassadeur du club venu spécialement de Londres pour assister à la rencontre, les joueurs de Reims Sainte-Anne ont réussi leur pari : organiser une 32e de finale de la Coupe de France à Delaune et y faire bonne figure. Evidemment, il restera la déception de l'élimination mais face à un club professionnel de Ligue 1, les Rémois qui évoluent eux en Régionale 1, savaient d'avance que leurs chances de réaliser un authentique exploit étaient assez minces. Mais ils ont fait plus que résister sur la pelouse, s'inclinant sur le seul but inscrit par les Montpellièrains à la 5e minute de jeu. On peut donc dire qu'ils ont fait jeu égal avec Montpellier sur la deuxième mi-temps. Beaucoup de fierté ressortait de cette confrontation, alors que l’équipe de Saint-Anne va maintenant s'appliquer à reprendre le chemin de Régionale 1 et cette ambition d'aller chercher la montée en National 3 à l'issue de la saison.