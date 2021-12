Coupe de France (32e de finale) - Suivez Guingamp - Amiens SC sur France Bleu Picardie

Arnaud Lusamba et les amiénois s'étaient imposés à Guingamp (2-0) en début de saison en Ligue 2

Après deux premiers tours plutôt faciles à Anzin St-Aubin (5-0) et à Cambrai (4-1), les choses vont se corser pour l'Amiens SC en 32e de finale de la Coupe de France avec un déplacement au stade du Roudourou à Guingamp pour un duel entre équipes de Ligue 2, ex-aequo au classement avec 21 points.

Fofana: "Jouer le match à fond"

"On ira à Guingamp pour jouer le match à fond" promet le défenseur Mamadou Fofana qui ne veut pas calculer à trois jours d'un dernier match de Ligue 2 difficile au Paris FC. "On a beaucoup de joueurs, ceux qui jouent et ceux qui rentrent en cours de match font tous le "taf". Quoi de mieux que de continuer sur une bonne dynamique" assure le défenseur international malien qui espère voir l'Amiens SC, invaincu depuis le 16 octobre, poursuivre sa belle série.

Hinschberger: "Du 50-50"

Toujours privé de son capitaine Matéo Pavlovic blessé au nez, Philippe Hinschberger enregistre en revanche le retour de son défenseur Mickaël Alphonse et va même retenir le sud-africain Bongani Zungu pour la première fois de la saison dans le groupe. "Pour moi un match entre deux équipes de Ligue 2 en Coupe de France c'est du 50-50" annonce le coach amiénois. "Mais si cela peut nous servir à rester dans la dynamique actuelle, c'est-à-dire perdre très peu de matches, marquer des buts sans en prendre beaucoup, tout le monde a envie de ça! En tous cas quand je dis que c'est un bon tirage c'est parce qu'on sait où on met les pieds, contre qui on joue, sur un très bon terrain... c'est donc mieux que d'aller jouer chez une équipe de National 2 sur un champ!" explique Philippe Hinschberger qui comme souvent en Coupe alignera d'entrée son gardien n°2 Yohann Thuram.

On sait où on met les pieds, contre qui on joue, sur un très bon terrain... c'est donc mieux que d'aller jouer chez une équipe de National 2 sur un champ!"Philippe Hinschberger

Beauvais à Thaon-les-Vosges

De son côté, l'AS Beauvais (N2), l'autre rescapé picard de ces 32e de finale, se déplacera à Thaon-les-Vosges (N3) avec un effectif amoindri par les blessures mais la volonté d'atteindre comme l'an dernier les 16e de finale. "Avec tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines c'est loin d'être facile émotionnellement pour l'ensemble du groupe", confesse l'entraîneur Sébastien Dailly, "mais j'ai des garçons de grosse qualité humaine, on fera donc le nécessaire avec les joueurs valides pour faire un dernier effort avant la trêve et espérer une Ligue 1 au prochain tour."

Thaon-les-Vosges / Beauvais, coup d'envoi 18h30 ce samedi 18 décembre. Notez que les 16e de finale de la Coupe de France sont programmés le... 2 janvier!