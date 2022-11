Le PSG à Gaston Petit pour les 32e de finale de la Coupe de France

C'est un tirage au sort qui aura tenu en haleine les fans de foot, et ils auront bien fait de rester jusqu'au bout. On connaît depuis ce mardi soir les affiches des 32e de finale de la Coupe de France, qui marquent l'entrée en lice des équipes de Ligue 1. Trois clubs du Berry sont encore en lice : La berrichonne de Châteauroux (N1), le Bourges Foot 18 (N2) et le FC Vierzon (N2).

France Bleu Berry fait le point sur leurs adversaires à venir.

Messi, Neymar, M'bappé ensemble sur la pelouse de Gaston Petit ?

C'est une très belle pioche pour La Berrichonne Football : elle recevra le PSG, pensionnaire de Ligue 1. Une rencontre qui rappellera des souvenirs à certains : les deux clubs se sont déjà affrontés en 2004, en finale de la Coupe de France.

Les autres tirages des clubs berrichons :

Le Bourges Foot 18 se rendra en Auvergne pour affronter le FC Chamalières. Lors du 7e tour, il a éliminé Saint-Pryvé-Saint-Hilaire 3 tirs aux buts à 1 (1-1 à la fin du temps réglementaire) .

Le FC Vierzon affrontera Avoine Chinon, qui évolue en N3, soit une division en dessous. En déplacement à Marcoussis, le petit poucet du 7e tour, le club berrichon s'est imposé 6 à 0.

Les 32e de finale se joueront le week-end des 7 et 8 janvier 2023.