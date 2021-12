Coupe de France - Lorient : Le Goff forfait, Dreyer titulaire dans le but pour défier Rennes

Le FC Lorient composera avec trois absents pour son déplacement à Rennes samedi en 32e de finale de la Coupe de France. En plus de Lemoine et Morel, toujours absents, Le Goff est forfait en raison de douleurs aux cervicales. Dreyer sera titulaire dans la cage lorientaise.

Outre Jérémy Morel (reprise partielle de l'entraînement collectif ce vendredi) et Fabien Lemoine (reprise espérée de la course le 29 décembre), le FC Lorient devra faire sans son défenseur du couloir gauche Vincent Le Goff. "Il a des douleurs aux cervicales, elles occasionnent des vertiges. _Il ne doit pas faire de tête_, il sera donc forfait" indique Christophe Pélissier.

Il n'y aura pas de révolution, l'équipe que je pense la plus compétitive sera alignée

Par ailleurs, le gardien Matthieu Dreyer, remplaçant habituel de Paul Nardi en Ligue 1, sera titulaire dans la cage lorientaise. "Ca avait été décidé avec les gardiens" continue le technicien du FCL, qui ne s'avance pas davantage sur le visage qu'aura son équipe à Rennes. "On a besoin de régénérer sur les plans physique et mental. Des joueurs devront amener un plus, on a besoin de retrouver du baume au coeur. _Il n'y aura pas de révolution_, l'équipe que je pense la plus compétitive sera alignée" sans trop penser à la venue du PSG mercredi pour la 19e journée de Ligue 1. "Il y a quatre jours entre les deux matchs".