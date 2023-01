Coupe de France (32e) : le Stade de Reims bat facilement Loon-Plage et file en 16e (7-0)

La rencontre aurait pu être piégeuse pour le Stade de Reims ce dimanche. Pour son entrée en lice en 32e de finale de Coupe de France, les protégés de Will Still ont pourtant su être patients, sérieux et rigoureux pour faire respecter la hiérarchie et s'offrir un après-midi plus qu'agréable. Face à un club de R1, Loon-Plage, tous les éléments étaient pourtant réunis pour le traquenard. La différence de niveau entre les deux équipes n'était d'ailleurs pas flagrante en début de match. Il faut attendre la 20e minute pour voir le Stade de Reims se procurer sa première occasion, sur une action individuelle de Kamory Doumbia, sauvée sur sa ligne par un défenseur.

ⓘ Publicité

Peu à peu, les Rémois montaient le curseur, tandis que les Nordistes reculaient. Face à un bloc solide, les Rémois peinaient à se montrer réellement dangereux. Et lorsque la défense devait céder, le gardien Alexandre Bouchard, de Loon Plage se sublimait, comme à la demi-heure de jeu face à Noah Holm. C'est finalement grâce à un splendide coup-franc direct d'Arber Zeneli juste avant la pause que les Rémois ouvraient le score. Ils avaient fait le plus dur.

festival offensif en 2e mi-temps

Seul point noir de la journée, Noah Holm, blessé au genou juste avant la pause, devait rester aux vestiaires, supplée par le revenant Kaj Sierhuis. Il ne faut pas longtemps au Néerlandais pour trouver les filets. Bien trouvé dans la surface, il éliminait son défenseur d'une belle roulette avant d'ajuster le gardien d'une belle frappe sans angle. L'affaire est belle. En difficulté, les Loonois ne fermaient pas le jeu pour autant. Soucieux de réduire le score pour l'honneur, ils laissaient beaucoup d'espaces que les Rémois allaient exploiter sans scrupules. A peine entré en jeu, Alexis Flips adressait une belle frappe après avoir lui aussi montré son habileté technique. Le moment choisi par Will Still pour opérer quelques changements. Les entrants allaient honorer sa confiance. Le jeune Martin Adeline y allait de son doublé en deux minutes grâce à deux belles passes de Rafik Guitane.

Pour son premier match officiel sous les couleurs rémoises, le meneur rémois n'a pas manqué d'ouvrir également son compteur en fin de match, avant que Kaj Sierhuis n'y aille également de son doublé. Une victoire aisée face à une équipe valeureuse mais trop joueuse dont les erreurs auront été souvent fatales. Plein de confiance, les Rémois enchaînent un 10e match sans défaite. De quoi ajouter un match dans un calendrier chargé, dans deux semaines, en 16e de finale. Avant ça, il s'agira de confirmer en Ligue 1 en finissant du mieux possible la phase aller de championnat, à Ajaccio mercredi puis contre Nice le dimanche qui suit.

.

loading

loading