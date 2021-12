Coupe de France (32e) : le Stade de Reims met fin au rêve d'un valeureux Reims Sainte-Anne in extremis (1-0)

Il s'en est fallu de peu. Tandis que les minutes s'écoulaient, les 6000 spectateurs s'imaginaient déjà une épique séance de tirs au but. Une issue qui n'aurait pas été scandaleuse tant le piège tendu par Sainte-Anne était bien tenu. Pendant 90 minutes en effet, professionnels et amateurs se sont répondus dans un match agréable et dont la différence de niveau était finalement plus faible qu'imaginé.

Sur la pelouse du stade Delaune, les pensionnaires de Ligue 1 mettaient pourtant d'entrée la pression sur son adversaire du jour. Et il fallait un excellent Grégory Barrilliot pour remporter son duel face au jeune Kamory Doumbia après une belle action collective. Le gardien de Sainte-Anne devait aussi s'employer face à El Bilal Touré peu avant la pause. Finalement, c'est son homologue stadiste qui a failli encaisser le premier but. Spectateur sur une belle frappe de Walid Bouabdeli, Yevhann Diouf était sauvé par sa transversale.

Les bons souvenirs de Tacalfred, la belle première d'Adeline

Au retour des vestiaires, la physionomie n'évolue que peu. L'entrée d'Ilan Kebbal offre aux pensionnaires de Ligue 1 plus de percussion. Mais ni sa frappe du gauche ni ses centres n'ont permis de véritables dangers dans le camp de Sainte-Anne. Et si le danger se faisait de plus en plus pressant, la défense des protégés de Jérôme Dutitre demeurait solide autour d'un Mickaël Tacalfred impérial. Au four et au moulin défensivement, l'ancien capitaine stadiste s'est rappelé aux bons souvenirs du Stade de Reims.

Pour autant, les occasions se sont multipliées à mesure que les minutes passaient. Kamory Doumbia était tout proche de trouver l'ouverture d'une belle tête lobée, tandis que Yunis Abdelhamid s'apprêtait à pousser le ballon dans le but avant que Tacalfred encore lui, n'intervienne. Comme en championnat, il fallait finalement attendre les derniers instants pour voir le match basculer. Le moment venu pour le jeune Martin Adeline de conclure une semaine de rêve. Prolongé en milieu de semaine, appelé pour la première fois avec les pros, le jeune rémois reprenait victorieusement le ballon dévié par le malheureux Mohamed Kébé. Le moment idéal pour délivrer les siens. Le pire pour Reims Sainte-Anne pour qui le scénario est cruel. La tête haute, Reims Sainte-Anne quitte la Coupe de France pour cette année. Le Stade de Reims, lui, se déplacera à Thaon-les-Vosges, lors des 16e de finale de la compétition, entre le 2 et le 4e janvier.

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims bat Reims Sainte-Anne 1-0

Mi-temps : 0-0

Mi-temps : 0-0

: Jérôme Brisard Buts - Adeline (88e) pour Reims

- Adeline (88e) pour Reims Avertissements : Yacin Merbah (45e), Baptiste Fournier (59e) à Sainte-Anne ; Valon Berisha (45e), Yunis Abdelhamid (74e) et Bradley Locko (91e) pour le Stade de Reims

: Yacin Merbah (45e), Baptiste Fournier (59e) à Sainte-Anne ; Valon Berisha (45e), Yunis Abdelhamid (74e) et Bradley Locko (91e) pour le Stade de Reims Ste-Anne : Barrilliot – Kebe, Guegan, Tacalfred, Logette – Ablagh, Fournier (Briot, 65e), Fortes (Toukouk, 57e), Bouabdeli (Gourch, 83e) – Merbah (Yéyé, 56e), Mansouri. Entr. : Jerome Dutitre

: Barrilliot – Kebe, Guegan, Tacalfred, Logette – Ablagh, Fournier (Briot, 65e), Fortes (Toukouk, 57e), Bouabdeli (Gourch, 83e) – Merbah (Yéyé, 56e), Mansouri. Entr. : Jerome Dutitre Reims : Diouf – Locko, Abdelhamid, Mbow, Flips (Adeline 82e) – Cassama (Sissoko 46e), Berisha (Lopy 65e), Van Bergen (Kebbal 45e), K. Doumbia, Donis (Koffi 82e) – Touré . Entr : Oscar Garcia

