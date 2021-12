Coupe de France (32e) : le Stade Lavallois domine Quevilly mais quitte la compétition avec des regrets

Le Stade Lavallois peut être fier de son match et de son parcours en Coupe de France. Malheureusement, l'aventure s'arrête en terre normande. Face à Quevilly-Rouen, équipe de Ligue 2, les Tango ont été éliminés à l'issue de la séance des tirs au but.

Le Stade Lavallois a été éliminé de la Coupe de France au stade des 32e de finale en s'inclinant au terme de la séance des tirs au but (4-2) sur la pelouse de Quevilly-Rouen Métropole. Il y avait 1 but partout à l'issue du temps réglementaire. Les Tango peuvent nourrir de gros regrets car ils ont été à la hauteur du rendez-vous.

C'est en effet le Stade Lavallois qui domine l'entame du match et qui ouvre le score dès la 16e minute par l'intermédiaire de Julien Maggiotti sur un centre de Yohan Brun. L'intégralité de la première période est maitrisée par l'équipe du Stade Lavallois face à une formation rouennaise bien pâle. Maxime Hautbois, dont c'était la première titularisation cette saison, a dû attendre la 41e minute pour effectuer son premier arrêt. Le plan de jeu a été respecté à la lettre par les Mayennais.

Dès les premières de la seconde période, Laval a l'occasion de doubler avec Geoffray Durbant. Le tir du meilleur buteur de National est repoussé par la barre transversale (52'). Peu avant l'heure de jeu, on sent que l'équipe de QRM commence à inverser la tendance. Et le changement tactique des Normands s'avère payant. L'ancien Lavallois, Duckens Nazon inscrit le but de l'égalisation (74e). La fin de match est plus difficile pour les Tango mais ils parviennent à résister pour obtenir la séance des tirs au but.

Comme face au Mans au 8e tour, c'est à l'épreuve tant redoutée des tirs au but que se joue la qualification. C'est QRM qui engage la séance. Le premier tir lavallois (Maggiotti) est repoussé par le gardien de Quevilly. Durbant ne tremble pas. Puis Maxime Hautbois repousse le tir de l'ancien défenseur de Laval, Stéphane Lambèse. Mais dans la foulée, Jimmy Roye envoie son ballon sur la barre transversale. Le tir réussi de Da Silva ne suffit pas. QRM se qualifie 4-2 pour les 16e de finale.

L'année prochaine, cela fera donc vingt ans que le Stade Lavallois n'a plus atteint les 16e de finale de cette Coupe de France.

Les joueurs et le staff sont désormais en vacances. La reprise a été fixée au mercredi 29 décembre pour préparer le déplacement au Red Star le vendredi 7 janvier.

La réaction du coach

Pour l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli, il y a de quoi avoir des regrets. Il a notamment regretté les deux fautes rouennaises non sifflées dans la surface de réparation."

La feuille de match

Quevilly Rouen - Laval : 1-1 (0-1). 4-2 T.A.B Arbitre : Marc Bollengier. 2207 spectateurs.

Buts pour Laval : Maggiotti (16') ; pour Quevilly : Nazon (74').

Avertissements pour Laval : Adeoti (44'), Duterte (85')

Laval : Hautbois - Baudry, Cros (Baldé 86'), Goncalvès - Etcheverria, Maggiotti, Roye, Adéoti (Da Silva 88'), Duterte - Brun (N'Chobi 77'), Durbant.