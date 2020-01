Coupe de France (32e) | Les clubs rémois devront réaliser l'exploit, Prix-les-Mézières éviter le piège

Reims, France

AS MONACO (L1) - STADE DE REIMS (L1)

C'est l'une des deux affiches entre clubs de Ligue 1 de ces 32e de finale avec le match qui opposera ce week-end le Stade Rennais à Amiens. Et si Monaco présente quelques difficultés cette saison en championnat par rapport à ses ambitions initiales, la partie s'annonce délicate pour les Rémois, certes à l'aise à l'extérieur. Ce sera aussi une opposition de style entre la meilleure défense du championnat et cette attaque monégasque qui brille grâce notamment à Wissam Ben Yedder et Islam Slimani. Même si le départ de l'entraîneur Léonardo Jardim, écarté le 29 décembre dernier, laisse planer quelques interrogations. Comment va jouer cette équipe de Monaco désormais entraînée par l'Espagnol Robert Moreno ? Doit-on s'attendre à une nouvelle approche tactique et si oui, sera-t-elle déjà en place face aux Rémois ce samedi ? Reims qui de son côté aura la volonté de se qualifier mais aussi de ne pas laisser trop d'énergie avant le quart de finale de Coupe de la Ligue dès mardi, soit 3 jours après le match sur la Côte d'Azur. Rappelons qu'en championnat de Ligue 1, Reims et Monaco avaient faut match nul 0 à 0 à Delaune lors de la phase aller.

AS Monaco - Stade de Reims, Samedi 4 janvier à 15 heures - A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne à partir de 14h30.

EF REIMS SAINTE-ANNE (R1) - MONTPELLIER SC (L1)

C'est l'une des affiches les plus déséquilibrées de ces 32e de finale. Cinq divisions séparent les deux formations et surtout une équipe rémoise qui évolue en Régionale 1, première échelon du football amateur. Et si l'équipe de Saint-Anne brille en championnat en occupant la première place à égalité avec Epernay, le fossé paraît immense entre les deux formations. Montpellier qui viendra pour la 3e fois de la saison au Stade Delaune après sa venue en championnat le 19 octobre et en 8e de finale de la Coupe de la Ligue le 17 décembre dernier. Eliminer Montpellier serait un véritable exploit comme la Coupe de France en propose très souvent. Aux Rémois de faire vibrer Delaune et de réaliser une nouvelle folie comme au tour précédent où les Rémois avaient sorti Dunkerque, club de National 1.

EF Reims Sainte-Anne - Montpellier-Hérault, Dimanche 4 janvier à 14h15 - A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne à partir de 14 heures.

HOMBOURG-HAUT (R3) - AS PRIX-LES-MEZIERES (N3)

Sur le papier, cela ne ressemble pas trop à un 32 de finale pour les Ardennais, habitués des aventures en Coupe de France. Après avoir sorti deux clubs de National 1, Sedan et Quevilly-Rouen, Prix-Les-Mézières affronte un club de Régionale 3, Hombourg-Haut. C'est le petit poucet de la compétition. Oui mais voilà, Hombourg-Haut, c'est aussi l'attraction du moment. Ce petit club lorrain a déjà réalisé un drôle d'exploit au 8e tour en sortant le club de Ligue 2 d'Auxerre. Hombourg-Haut a bien l'intention de marquer l'édition 2019-2020 de la Coupe de France comme d'autres l'ont fait par le passé. Et les Ardennais, bien que favoris sur le papier, seraient bien inspirés de se méfier de ce match qui se disputera au Stade de la Blies, à Sarreguemines