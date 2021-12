Coupe de France (32e) | Reims Sainte-Anne - Stade de Reims : Tous Rémois au stade Delaune ! (16 heures)

Ce sera à coup sur le plus court déplacement de la saison pour le Stade de Reims. Et pour Reims Sainte-Anne, l'occasion de vivre un nouveau moment fort au Stade Delaune, presque deux ans après le duel face à Montpellier, c'était en janvier 2020 également en 32e de finale de la Coupe de France. Evidemment sur le papier, le Stade de Reims partira largement favoris face à l'équipe amateure.

Mais Reims Sainte-Anne n'est pas vraiment une équipe de Régional 1. Au regard de son effectif et de son parcours, cette formation rémoise affiche un niveau bien plus élevé. Depuis le début de la saison, elle a tout gagné : 11 matches sur 11 en championnat et les 6 de Coupe de France (voir ci-dessous) jusqu'à ce 32e de finale. 41 buts marqués seulement 3 encaissés. Reims Saint-Anne accèdera sans aucun doute à la Nationale 3 à l'issue du championnat de Régionale 1 qu'il domine. L'équipe est composée de jeunes joueurs, parfois issus de centre de formation professionnel comme Baptiste Fournier et Paul Perrin qui ont grandit au Stade de Reims. Et bien sur des joueurs plus expérimentés comme Mickaël Tacalfred, l'ancien capitaine du Stade de Reims âgé aujourd'hui de 40 ans qui affiche 542 matches en professionnels dont 106 en Ligue 1.

Alors bien sûr, l'opposition face au Stade de Reims n'aura rien à voir a celles rencontrées en championnat et même en Coupe de France depuis le début de la saison. Mais les Rémois du Stade seraient bien inspirée de ne pas trop prendre les Rémois de Sainte-Anne à la légère. Et c'est justement pour cela que l'entraîneur du Stade de Reims Oscar Garcia était présent dimanche dernier au stade Robert Pirès pour observer Sainte-Anne dans son match en retard face à la Chapelle Saint-Luc remporté 7 buts à 1. Aujourd'hui, si des joueurs du Stade avec moins de temps de jeu en Ligue 1 pourraient débuter la rencontre (Diouf, Berisha, Donis, Koffi, Locko), l'entraîneur rémois devrait garder une ossature autour de son capitaine Yunis Abdelhamid. A noter côté rémois l'absence de Marshal Munesti, toujours blessé, que l'on ne devrait pas revoir avec le début de l'année prochaine. Hugo Ekitike est légèrement touché. Thomas Foket, Andreaw Gravillon et Ghislain Konan ont été laissés au repos.

LE GROUPE DE REIMS SAINTE-ANNE

Grégory BARRILLIOT, Thibaut LOGETTE, Mohamed KEBE, Ugo GUEGAN, Baptiste FOURNIER, Anwar ABLAGH, Edmilson FORTES, Paul PERRIN, Walid BOUABDELI, Yassin MERBAH, Jordan MANSOURI, Mickaël TACALFRED, Alex TOUKOUK, Matheo LEONARD, Jordann YEYE, Sofiane GOURCHE, Amer ARROUM, Tristan BACHELLEZ, Serge BANDO, PAVAT

LE GROUPE DU STADE DE REIMS

Yehvann DIOUF, Nicolas PENNETEAU, Predrag RAJKOVIC, Yunis ABDELHAMID, Ibrahim DIAKITE, Wout FAES, Bradley LOCKO, Moustapha M'BOW, Martin ADELINE, Valon BERISHA, Moreto CASSAMA, Kamory DOUMBIA, Alexis FLIPS, Ilan KEBBAL, Dion LOPY, Sambou SISSOKO, Noa CERVANTES, Anastasios DONIS, N'dri KOFFI, Nathanaël MBUKU, El Bilal TOURE, Mitchell VAN BERGEN.

LE PARCOURS DE REIMS SAINTE-ANNE EN COUPE DE FRANCE

3e tour / Dimanche 19 septembre

Reims Sainte-Anne 3 – 0 Le Theux (Régional 2)

4e tour / Dimanche 3 octobre

Cheveuges (Départemental 2) 0 - 7 Reims Sainte-Anne

5e tour / Dimanche 17 octobre

Avizes (Régional 1) 0 – 2 Reims Sainte-Anne

6e tour / Dimanche 31 octobre

Raon-L’Etape (Nationale 3) 1 – 2 Reims Sainte-Anne

7e tour / Dimanche 14 novembre

Reims Sainte-Anne 1 – 1 (4 tab 3) Bobigny (Nationale 2)

8e tour / Dimanche 5 décembre

Reims Sainte-Anne 3 – 0 Magny (Régional 2)