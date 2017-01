Coupe de France (32ème de finale) : les clubs de Haute-Garonne passent à la trappe

Il y avait 3 équipes du département engagées en ce week-end de 32ème de finale de la Coupe de France. Mais les amateurs de Blagnac (Division Honneur), Toulouse Rodéo (CFA 2) et les pros du TFC n'ont pas su se qualifier pour le tour suivant. Mais à chaque fois, il s'en est fallu de peu...

Zéro sur trois. Sur le papier, le constat est froid, sévère. Blagnac (DH, 6è échelon du foot français) et Toulouse Rodéo (CFA 2, 4ème niveau du foot français) samedi, le TFC dimanche après-midi : les trois clubs du département engagés pour les 32è de finale sont tous passés à la trappe. Mais au vu du contenu des matchs de chacune de ses formations, il y a certes de quoi avoir des regrets, mais surtout pas de quoi rougir.

Trois défaites avec les honneurs

Les petits poucets de Blagnac ont fait plus que tenir la dragée haute aux Chamois Niortais (11è de Ligue 2), qu'ils recevaient devant plus de 2000 spectateurs. Mais après avoir fait tomber le Red Star, autre club de 2ème division, au tour précédent, les joueurs de Wilfried Niflore ont vu leur rêve d'un nouvel exploit brisé par un but de David Djigla à 20 minutes du terme. Pour les footballeurs du Toulouse Rodéo, il s'en est fallu d'une séance de tirs aux buts fatale pour que l'aventure ne se poursuive... En déplacement du côté de Bergerac (CFA), les toulousains, réduits à 10 pendant une bonne partie du match, n'ont rien lâché alors que la qualification semblait acquise pour les joueurs de Dordogne qui menaient 2-1 jusqu'à la dernière minute de la prolongation (1-1 à l'issue du temps réglementaire). C'était sans compter sur l'envie du Rodéo qui réussissait l'exploit de revenir à la marque. Avant, donc, cette maudite séance de tirs aux buts... (3-2). Les "pros" du TFC eux ont fait ce qu'ils ont pu pour sauver l'honneur des clubs de Haute-Garonne dans le choc qui les opposait à l'Olympique de Marseille. Là encore, il y avait match nul un but partout à l'issue des 90 minutes. Ce n'est qu'au tout dernier virage de la partie, au moment d'attaquer la 2ème mi-temps des prolongations, que les violets ont vu leurs filets trembler pour la deuxième fois, Rémy Cabella donnant un avantage décisif aux Olympiens. (défaite 1-2).