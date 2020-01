Coupe de France : 32ème de finale Raon-Lille, "sur un malentendu, ça peut passer"

Raon-l'Étape, France

C'est le grand jour pour les footballeurs raonnais. Pensionnaires de Nationale 3 (cinquième division), les amateurs vosgiens reçoivent le LOSC (top 5 de Ligue 1) en 32èmes de finale de Coupe de France.

"Ne pas se prendre la tête"

Les Raonnais n'ont pas préparé ce match de gala à la légère. "On a regardé beaucoup de vidéos et on a eu des statistiques sur cette équipe, confie l'entraîneur de l'US Raon Michaël Grand. Après, avec nos moyens et nos idées, on essaie de mettre en place un plan de jeu qu'on répète à chaque séance pour avoir une idée derrière la tête et les mettre en difficulté".

Lille ? "C'est une super affiche, poursuit le coach vosgien. Dans la poule, il y avait deux équipes qui nous faisaient rêver, Lyon ou Lille. On a la chance de recevoir Lille avec ses joueurs internationaux, ses joueurs d'exception. A nous d’être à la hauteur et de ne pas être spectateurs par rapport à ces stars."

"Nous ce qu'on veut, c'est vivre une belle après-midi et surtout donner des frissons au public. Jouer crânement notre chance, sur un malentendu ça peut toujours marcher. Ne pas se prendre la tête, ne pas se prendre pour des autres, et surtout vivre le match."

Quatre saison après une élimination sur le fil en 32èmes de Coupe de France contre un autre poids-lourd de Ligue 1 (Saint-Etienne), l'US Raon se donne le droit d'espérer encore mieux. Pour Michaël Grand : "C'est un grand rendez-vous dans l'histoire du club et aussi pour les joueurs. A nous de faire pour que cette page soit la plus belle possible".

Il y a quatre ans, Raon-l'Etape se faisait éliminer après une séance de tirs aux buts frustrante. Un certain Christophe Galtier était déjà sur le banc adverse. Souvenirs des supporters. Copier

"Je suis heureux d’être le coach de cette équipe et je suis surtout relâché. Notre objectif était d'aller en 32èmes et de tirer une grosse équipe. C'est fait. Alors maintenant, on ne va pas réinventer le football mais la pression doit être positive. Dans tous les cas, l'épopée aura été belle."

"Pas de regrets"

Du côté des joueurs, on s'impatiente déjà. "Je n'ai pas d'appréhension. J'ai juste hâte, déclare l'attaquant de l'US Raon Kévin Duminy. Tous les proches seront là. En plus, ça passe à la télé. On a hâte d'en découvre. Jouer une équipe qui joue la ligue des champions, c'est quand même quelque chose."

"Heureusement qu'on a le droit d’espérer ! Si on va jusqu'aux penaltys, on sera déjà bien contents. Après ce sera 50/50. Le mot d'ordre, c'est de ne pas avoir de regrets. Jouer le match à fond, pas de pression."

"On est tous concentrés, motivés, ajoute le buteur de 29 ans. Tout est possible. Ça va être dur mais on est tous prêts à faire l'exploit."

Le coup d'envoi sera donné au stade Paul-Gasser de Raon-l'Etape à 14h15 ce dimanche. © Radio France - Lucas Valdenaire

Raon-l'Etape - Lille, coup d'envoi ce dimanche à 14h15 au Stade Paul-Gasser. Vous pourrez suivre ce match en direct avec Cédric Lieto dès 14h sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr.

De son côté, le SAS Épinal (N2) se déplace en région parisienne à Sannois-Saint-Gratien (N2) à 17h15. L'ASNL (L2) va à Grande-Synthe (club de cinquième division). Là aussi, le coup d'envoi est donné ce dimanche à 17h15.