Coupe de France - 32èmes de finale : Sochaux passe au vert

Dans un froid extrême, et sur une pelouse à moitié gelée, Sochaux réalise le coup parfait ce jeudi soir à Bonal en sortant Saint-Etienne 1 but à 0 en 32èmes de finale de la coupe de France. Le FCSM peut dire merci au défenseur forézien qui lui offre le but mais aussi à son gardien en état de grâce.

Qui c'est les plus forts, évidemment c'est les ... jaune et bleu !! Dans le froid polaire du stade Bonal, moins 10 degrés et sur une pelouse très abîmée et à moitié gelée, le FCSM s'est qualifié pour les 16èmes de finale de la coupe de France ce jeudi soir en éliminant Saint Etienne, club de Ligue 1, sur le score de 1 à 0. Tout s'est joué à la 5ème minute de jeu quand l'attaquant Chris Bédia profite d'une erreur du défenseur stéphanois, Pape Abou Cissé, pour lui subtiliser le ballon à l'entrée de la surface avant d'aller ajuster du plat du pied gauche le portier forézien. Le seul tir cadré des jaune et bleu va suffire à leur bonheur, puisque même largement dominés le reste de la partie, ils vont tenir bon jusqu'au bout, grâce notamment à leur gardien, Mehdi Jeannin, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Voilà une performance de choix pour l'équipe d'Omar Daf, seule équipe de Ligue 2 avec Valenciennes et Toulouse encore en lice.

Une preuve de la température ce jeudi soir au stade Bonal ? Une eau minérale "on the rocks"

Jeannin inspiré, Saint-Etienne médusé

Si le FCSM est en 16èmes, il le doit en effet en grande partie à son gardien de but. Mehdi Jeannin, originaire d'Ornans (près de Besançon), est la doublure de Maxence Prévot en championnat. En coupe de France, il est titulaire et a donc sorti le grand jeu avec les jaune et bleu en écoeurant les Verts "Mehdi a fait un grand match, bravo, et bravo à toute l'équipe pour avoir été solidaire jusqu'au bout" reconnaît Omar Daf, le coach sochalien "C'est vrai que mon arrêt de la 75è sur la frappe à bout portant de Youssouf est décisif, c'est un tournant, mais la coupe c'est ça, c'est fait d'actions déterminantes, tant mieux pour moi et pour nous" avoue modestement le portier franc-comtois. Du côté stéphanois, c'est la soupe à la grimace "On a été l'équipe la plus entreprenante, on a tiré 21 fois au but, on aurait même dû avoir un pénalty, on est tombé sur un grand gardien, rien n'est allé dans notre sens, on aurait mérité de se qualifier" regrette Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE.

Et maintenant Valenciennes

Voilà Sochaux en 16èmes de finale de la coupe de France. Ses supporteurs les plus superstitieux se rappelleront qu'en 2007, le FCSM avait aussi éliminé Saint Etienne, déjà en 32èmes, avec au bout de l'aventure le trophée du vainqueur. En attendant, Sochaux connaîtra son futur adversaire le dimanche 21 février pour des matches prévus les 6 et 7 mars prochains. En attendant, retour à Bonal ce lundi à 18h45 contre Valenciennes en championnat de Ligue 2. Une rencontre que manquera certainement Alan Viginius, le jeune attaquant sochalien vient d'être testé positif au COVID et a donc été placé à l'isolement.