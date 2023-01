Coupe de France : 5000 billets vendus ce week-end pour FCOSK06-Angers à la Meinau

La Meinau commence à se remplir pour le 16ème de finale de Coupe de France prévu samedi 21 janvier entre le FCOSK06 (R1) et Angers (L1). Le petite poucet de cette Coupe de France, vainqueur surprise du club de Clermont Foot (L1) au tour précédent a lancé sa billetterie samedi 14 janvier.

Pas de vente en ligne

Ces préventes se faisaient dans les locaux du club dans le quartier Koenigshoffen à Strasbourg et dans la boulangerie, Banette de Stutzheim. Plus de 4000 supporters s'y sont rendus le samedi et un petit millier le dimanche. Résultat : la Tribune Nord est complète, c'est désormais le quart Nord-Ouest qui a été ouvert.

Tous les billets pour le match se vendent dans des lieux physiques : aucune billetterie en ligne n'est disponible. Le club propose un tarif de base à 10€ et un tarif VIP à 50€.

Voici la liste de tous les lieux où vous pourrez trouver des billets :

Le stade Charles Frey à Strasbourg

Plusieurs magasins Décathlon du Bas-Rhin (Haguenau, Mundolsheim, Les Halles, Hautepierre, La Vigie)

Plusieurs magasins Décathlon du Haut-Rhin (Colmar, Dornach, Wittenheim)

Intermarché (Sélestat)

Boulangerie Banette (Stutzheim, Offenheim)

Le club propose également de les contacter par téléphone au 09.50.78.95.05 ou d'écrire un mail à billetterie@fcosk06.fr. Sur les réseaux sociaux, il fait circuler le hashtag #remplissonsleMeinau.