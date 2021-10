Coupe de France : un choc en Mayenne pour le 5e tour avec l'US Chantrigné qui accueillera le Stade lavallois

Il y aura un derby mayennais lors du 5e tour de la Coupe de France de football. Et quel derby ! Entre le plus petit club encore qualifié et le plus gros. L'US Chantrigné, équipe de Départemental 1 va recevoir le Stade lavallois (National) le samedi 16 ou le dimanche 17 octobre. On ne sait pas encore où se disputera cette affiche du 5e tour mais on imagine l'événement que cela va représenter pour ce village de 600 habitants du nord Mayenne. Au tour précédent, les footballeurs de Chantrigné avaient réussi la performance d'éliminé Mamers (R2).

Pour la présidente de l'US Chantrigné, Murielle Derouault, "c'est génial comme tirage, c'est la magie de la Coupe de France".

Parmi les 22 matches de ce 5e tour en Pays de la Loire, trois autres concernent des clubs mayennais : l'Ancienne de Château-Gontier (R1) jouera à Nantes-Saint-Pierre (R3), Laval Bourny (R1) se déplacera à Beaucouzé (R1) et le Stade Mayennais (R1) accueillera Le Poiré sur Vie (N3).