Coupe de France (5e tour) : l'US Chantrigné a résisté vingt minutes avant de plier face au Stade lavallois

Le Stade lavallois s'est qualifié pour le 6e tour en éliminant le voisin mayennais, Chantrigné, 6-0. Au stade de Mayenne, c'était la fête dans les tribunes et autour du terrain en ce dimanche après-midi avec plus de 2000 spectateurs.

Vêtus de rouge, les supporters de Chantrigné ont donné de la voix et soufflé dans la corne de brume. Sur le terrain, les joueurs de Départemental 1 ont bien résisté. Jusqu'à la 26e minute et l'ouverture du score par Yohan Brun pour le Stade lavallois. Les Tango doublent la mise par le jeune attaquant Sofiane Barroug en toute fin de première période. Logique.

En seconde période, la fatigue commence à se faire sentir du côté des amateurs de Chantrigné, malgré les changements effectués par le jeune entraîneur Elouan Legentil. Sébastien Da Silva inscrit le troisième but après un penalty obtenu pour une faute sur Barroug. Avant l'heure de jeu, Chantrigné encaisse un quatrième but, doublé de Yohan Brun. La fin de match est à sens unique et les buts s'enchaînent pour les Tango (Brun, Maggiotti).

Le Stade lavallois disputera le 6e tour de la Coupe de France et connaîtra son adversaire mardi soir. Les joueurs de l'US Chantrigné eux vont fêter ce très joli parcours comme il se doit à la salle des fêtes de la commune. La soirée s'annonce belle et longue dans ce village du nord Mayenne.

La feuille de match

US Chantrigné - Laval : 0-6 (0-2). Arbitre : Frédéric Landais. 2000 spectateurs environ.

Buts pour Laval : Brun (26' 58', 75'), Barroug (45'), Da Silva (50' s.p), Maggiotti (79').

Avertissement pour Laval : Goteni (65').

US Chantrigné : Avenier - Chesneau, Q. Piednoir, B. Poirier (P. Derouault 46'), A. Derouault - Ravé (cap.), Maubert, Charles (Poisson 46'), Bouleau - R. Piednoir, M. Poirier. Ent. : E. Legentil.

Laval : Châtelain - Etcheverria, Baldé (cap.), Baudry - Aït Moujane, Ferhaoui (Maggiotti 59'), Goteni, Seidou - Brun, Da Silva (Durbant 65'), Barroug (Fontinha 72'). Ent. : O. Frapolli.