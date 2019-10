Coupe de France - 6e et dernier tour régional : le tirage au sort des 9 rescapés francs-comtois

La Franche-Comté aura au moins un club amateur qualifié à l'issue du 6e et dernier tour régional (26 et 27 octobre) de la Coupe de France de football. Le tirage au sort, ce mercredi soir, a programmé un seul duel entre équipes francs-comtoises. Les 7 autres en lice affronteront des Bourguignons.

Besançon, France

C'est la dernière étape exclusivement régionale de la Coupe de France de football, avant le 7e tour (16 et 17 novembre) national traditionnellement marqué par l'entrée en lice des équipes professionnelles de Ligue 2 et notamment du FC Sochaux-Montbéliard cette saison encore. Le 6e tour se disputera la semaine prochaine (26 et 27 octobre) pour les 16 rescapés amateurs de la Ligue Bourgogne Franche-Comté qui attendaient avec impatience de connaître leurs adversaires respectifs lors du tirage au sort effectué, ce mercredi soir, à Decize (Nièvre). Et les 9 représentants francs-comtois ont été plus ou moins gâtés...

Un seul derby... en Franche-Comté, entre Jura-Sud et le Besançon Football

Avec les pros de Sochaux, la Franche-Comté est d'ores et déjà assurée d'avoir 2 équipes au 7e tour. Il s'agira du vainqueur du seul derby du 6e tour : un duel de pensionnaires du championnat de France amateur entre Jura-Sud (National 2) et le Besançon Football (National 3) !

Le tirage complet du 6e tour de la Coupe de France en Bourgogne Franche-Comté :