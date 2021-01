Les deux clubs amateurs de Côte-d'Or encore engagés en Coupe de France de football ont été éliminés, dimanche 31 janvier 2021. Is/Selongey et Saint-Apollinaire quittent la compétition.

Coupe de France : élimination d'Is/Selongey et de Saint-Apollinaire au 6e tour

Il n'y a plus de club côte-d'orien engagé en Coupe de France

Après plus de trois mois d'arrêt à cause des contraintes liées à la crise du Covid-19, deux clubs de foot amateurs de Côte-d'Or ont fait leur retour à la compétition, dimanche 31 janvier 2021. Dans le cadre du 6e tour de la Coupe de France, Is/Selongey (N3) se déplaçait à Mâcon et Saint-Apollinaire (N3) était sur la pelouse du Racing Besançon. Les deux clubs sont éliminés.

Il n'y a plus de clubs amateurs en lice dans le département

Is/Selongey s'est incliné au terme d'un scénario cruel : menés 2-1 par Mâcon, ils arrivent à égaliser à la dernière seconde, avant d'être battus aux tirs au but.

Saint-Apollinaire s'incline de son côté 1-0 à Besançon.