Coupe de France - 7e tour: le Racing Besançon se qualifie à Tahiti

Besançon, France

Les footballeurs du Racing Besançon sont allés chercher très loin, à l'autre bout du monde, à Tahiti leur qualification pour le 8e tour de la Coupe de France de football. Une victoire 4 à 1 ce dimanche matin (samedi après midi en Polynésie) contre l'AS Vénus, une équipe de Régional 1, championne de Polynésie en titre.

Les bisontins n'ont pas réussi à imposer leur domination d'entrée de jeu. "On avait un niveau technique supérieur, mais pour l'AS Vénus, c'était le match de leur vie" analyse le président du Racing Roland Girard, "ils nous ont accroché en première mi-temps, mais ensuite on a pu profiter des espaces". Il a donc fallu attendre la 2e mi-temps pour assister à l'ouverture du score, avec un doublé de Mehdi Boudiba , à la 48e et 53e minute. L'AS Vénus réduit le score à la 63e, , mais Besançon douche les espoirs tahitiens à la 67e et 79e, deux buts signés Danny Chi et Aïssa Mazeghrane. Score final 4 à 1 et le Racing Besançon se qualifie logiquement et sans faillir pour le 8e tour de la Coupe de France.