Coupe de France (7e tour) : le Stade Lavallois piteusement éliminé par les amateurs d'Orvault

Sam Sanna et les Lavallois sont éliminés de la Coupe de France dès le 7e tour de la compétition.

Le Stade Lavallois a été éliminé de la Coupe de France dès son entrée dans la compétition. L'équipe Tango a été battue par un club de Régional 1, Orvault, tombeur de Montenay au tour précédent.

ⓘ Publicité

L'équipe lavalloise est fortement remaniée par l'entraîneur, Olivier Frapolli. Par rapport au dernier match de championnat, seuls Sanna et Durbant étaient de nouveau alignés. Sur une pelouse loin d'être impeccable, l'équipe d'Orvault ouvre le score à la demi-heure de jeu.

Durbant égalise en fin de match

Il faut attendre les dix dernières minutes pour voir le Stade Lavallois égaliser. C'est l'attaquant Geoffray Durbant qui donne un sursit à son équipe. Les Mayennais ne parviennent pas à inscrire le deuxième but et sont poussés à la séance des tirs au but par les amateurs ligériens.

Lors de cette séance, les défenseurs Marvin Baudry et Pierrick Cros ont vu leur tir repoussé par le gardien d'Orvault. Un seul tir non transformé du côté de l'équipe de Loire-Atlantique.

La feuille de match

Orvault / Stade Lavallois : 1-1, 6-5 t.a.b (mi-temps : 0-1)

Buts pour Orvault : Kersuzan (32') ; pour Laval : Durbant (83')

Avertissement pour Laval : Duterte (89')

Laval : Hautbois - Baudry, Cros, Diaw (Sylla, 26') - Perrot (Mendès, 59'), Sanna, Tapoko (Ferhaoui 70'), Adeoti (Roye, 59'), Mouali (Duterte, 59') - Durbant, N'Chobi.