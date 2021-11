Le Stade Malherbe Caen défiera les Bretons de Dinan-Léhon (N3) pour son entrée en lice au 7ème tour de Coupe de France. Quant aux clubs amateurs, ils recevront tous. L'AG Caen recevra l'AS Vitré (N2), Trouville-Deauville défiera Plancoët-Arguenon (R2) et Saint-Lô accueillera Saint-Brieuc (NAT).

Coupe de France (7ème tour) : Le SM Caen à Dinan-Léhon, fortunes diverse pour l'AG Caen, Saint-Lô et Deauville

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le Stade Malherbe Caen se déplacera dans les Côtes d'Armor. Il ira défier le FC Dinan-Léhon, pensionnaire de National 3, la cinquième division française pour le compte du 7ème tour de la compétition. En cas de qualification, le SMC affrontera au 8ème tour le vainqueur du match entre Plabennec et Saint-Malo.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les amateurs bas-normands à domicile

Tombeur de l'US Granville au tour précédent, l'AG Caen, n'a pas été gâté par le tirage au sort réalisé à Paris par l'ancien malherbiste Hubert Fournier. L'Avant-Garde (N3) recevra l'AS Vitré, équipe évoluant en National 2, soit une division plus haut. En cas de qualification : le club caennais affronterait l'US Perros-Louannec (R2) ou Lannion (N3).

De retour au 7ème tour sept ans après y avoir chuté face au Havre, l'AS Trouville-Deauville (R1) a, lui, eu plus de chance puisqu'il accueillera les Bretons de Plancoët-Arguenon (R2). Les Calvadosiens auront les faveurs des pronostics puisqu'ils évoluent une division au-dessus de l'équipe armoricaine. S'ils se qualifiaient, les joueurs de Jamal El Gabbhar défieraient le CS Pledran (R3) ou les Mahorais des Jumeaux de M'Zoisia.

Enfin, le FC Saint-Lô a sans nul doute hérité du tirage le plus compliqué. Pour espérer réaliser un aussi beau parcours qu'en 2018, où le club manchois avait atteint les 16ème de finale, il lui faudra éliminer Saint-Brieuc, pensionnaire de National. S'il parvenait à créer la surprise, le FCSL pourrait affronter l'En Avant Guingamp (L2), à moins que le club des Côtes d'Armor ne chute face à l'US Liffré (R1).

Les réactions dans 100% Stade Malherbe

A 18h30, on débriefe le tirage au sort des 7ème et 8ème tour de la Coupe de France dans 100% Stade Malherbe. Vous entendrez les réactions des représentants des clubs bas-normands en lice pour le 7ème tour, qui se déroulera le weekend des 13 et 14 novembre.