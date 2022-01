Coupe de France (8e de finale) | Le Stade de Reims a besoin de se rassurer face à Bastia (18h30)

Même si les Rémois peuvent évidemment être satisfaits de leur première période au Parc des Princes dimanche dernier, difficile ensuite de sa satisfaire et de se rassurer après une défaite 4 à 0, même face au Paris Saint-Germain. Le Stade de Reims a du mal à se mettre en route en 2022, et c'est le moins que l'on puisse dire. Battus par Metz en championnat au Stade Delaune, les Rémois n'ont pas réussi à reprendre leur rythme de croisière en championnat et la "pale" qualification en 8e de finale au début de l'année face à Thaon-les-Vosges n'est pas là pour rassurer non plus. L'équipe a besoin de lancer son année et ce une semaine avant un rendez-vous déjà décisif : la venue de Bordeaux la semaine prochaine au Stade Delaune qui va resonner comme un match très important en vu du maintien. Face à Bastia ce samedi, il s'agira donc de faire respecter la hiérarchie, aussi faible soit-elle, et donner aussi un peu de joie aux supporters qui ont toujours une relation particulière avec cette compétition, la Coupe de France et son épilogue si magique au Stade de France. Reste qu'en face, le Sporting Club de Bastia qui mène aussi une opération maintien en Ligue 2, sera un adversaire très compliqué à manœuvrer. Les Bastiais disposent d'une solide défense et c'est typiquement le style de jeu qui déplait aux Rémois. La route des quarts de finale de la Coupe de France est encore longue et le Stade de Reims va devoir se défaire d'une équipe corse qui sera à coup sûr difficile à manier.

-> A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne à partir de 17h30

LE GROUPE

Gardiens : Yehvann DIOUF, Nicolas PENNETEAU, Predrag RAJKOVIC.

Hugo EKITIKE, Fraser HORNBY, Ilan KEBBAL, Nathanaël MBUKU, Mitchell VAN BERGEN. Absents : Thomas FOKET (ischio), Arber ZENELI (genou), Marshall MUNETSI (ischio), Valon BERISHA (ischio), Ghislain KONAN (sélection), Moussa DOUMBIA (sélection), El Bilal TOURE (selection), Anastasios DONIS (choix), Bradley LOCKO (suspension), Dion LOPY (choix).

LES 8E DE FINALES

Vendredi

FC Nantes (Ligue 1) 2 - 0 Stade Brestois (Ligue 1)

Samedi

(16h15) Toulouse FC (Ligue 2) - FC Versailles (Nationale 2)

(16h15) AS Nancy-Lorraine (Ligue 2) - Amiens SC (Ligue 2)

(18h30) Stade de Reims (Ligue 1) - SC Bastia (Ligue 2)

(21 heures) Olympique de Marseille (Ligue 1) - Montpellier HSC (Ligue 1)

Dimanche

(18h30) Bergerac (Nationale 2) - AS Saint-Etienne (Ligue 1)

(21 heures) RC Lens (Ligue 1) - AS Monaco (Ligue 1)

Lundi