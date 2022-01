Coupe de France (8e) : le Stade de Reims sort de la compétition par la petite porte face à Bastia

Après l'ouverture du score d'Hugo Ekitiké, ce samedi à Delaune, en 8e de finale de la Coupe de France, le Stade de Reims pensait avoir fait le plus dur. C'était sans compter sur des Bastiais (L2) valeureux et une séance de tirs au but perdue. La Coupe échappe aux Rémois, pas les maux de tête.

Les années se suivent et se ressemblent. Une fois de plus, le Stade de Reims est passé à côté de son rendez-vous de Coupe de France. Face à Bastia ce samedi à Delaune, les Rémois avaient pourtant mis les bons ingrédients pour s'ouvrir le chemin du quart. Face à des Corses engagés, les Rémois tentaient de se rendre dangereux par ses côtés. Mais ni le centre de Mitchell Van Bergen, ni la reprise d'Hugo Ekitiké, ni la frappe de Jens Cajuste ne permettaient la délivrance, la faute, à chaque fois, à un Johny Placide vigilant.

Etouffés dans l'axe, les Rémois décident de passer par les ailes. Ilan Kebbal lance Mitchell Van Bergen mais son centre pour Hugo Ekitiké est un poil trop fort. Qu'importe, le trio retente sa chance quelques minutes plus tard, cette fois avec réussite. Et si Yevhann Diouf doit réaliser un magnifique arrêt à bout portant avant la pause, les Rémois rentraient logiquement au vestiaire avec une légère avance.

Gravillon pas récompensé

Mais comme trop souvent, Reims déjoue au retour des vestiaires. Moins dangereux, les locaux laissent les Corses s'engaillardir, et il faut encore un Yevhann Diouf décisif pour retarder l'échéance. Mais à reculer, arriva ce qui devait arriver. Et les gestes techniques de Cajuste et Ekitiké, bien qu'appréciés, ne permettait pas d'éviter le retour des visiteurs. Sébastien Salles Lamonge, après une bonne combinaison, adressait une frappe à vingt minutes de la fin qui faisait mouche. Les deux équipes ne se lâchaient plus. Fatidique, la séance de tirs au but ne réussira pas à Andreaw Gravillon dont le match fut bon jusqu'à cet ultime tir. Il sera fatal pour la suite de l'aventure en Coupe de France du Stade de Reims. Déçus, les Rémois devront vite se relever avant d'affronter Bordeaux dimanche prochain. Sous peine de s'offrir quelques maux de tête supplémentaires.

. -

A Reims (Stade Delaune), Bastia élimine le Stade de Reims (1-1 puis 5 tab à 3)

Mi-temps : 1-0

: 1-0 Arbitre : Stéphanie Frappart

: Stéphanie Frappart Buts - Ekitiké (37e) pour Reims, Salles Lamonge (70e) pour Bastia

- Ekitiké (37e) pour Reims, Salles Lamonge (70e) pour Bastia Avertissements : au Rémois Ilan Kebbal (27e) ; aux Bastiais Sébastien Salles Lamonge (26e), Kevin Schur (58e)

: au Rémois Ilan Kebbal (27e) ; aux Bastiais Sébastien Salles Lamonge (26e), Kevin Schur (58e) Reims : Diouf – Busi, Abdelhamid (cap), Faes, Gravillon, Flips (Mbuku, 76e) – Matusiwa, Cajuste (Hornby, 83e) - Kebbal (Adeline, 46e), Van Bergen, Ekitiké. Entr : Oscar Garcia

: Diouf – Busi, Abdelhamid (cap), Faes, Gravillon, Flips (Mbuku, 76e) – Matusiwa, Cajuste (Hornby, 83e) - Kebbal (Adeline, 46e), Van Bergen, Ekitiké. Entr : Oscar Garcia Bastia : Placide - Schur, Guidi, Bocognano, Sainati, Le Cardinal - Vincent, Sylla (Taoui, 69e) -Talal (Magri, 63e), Santelli, Salles Monge. Entr. : Régis Brouard

. -

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

. -

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix