Coupe de France (8e tour) - Chambéry-AJA : Savoie tourner !

Plus qu'un tour à passer avant l'entrée en lice des clubs de L1. Ce samedi (15h), l'AJA va disputer son 8e tour de Coupe de France à Chambéry (N3), deux semaines après son succès (4-2) à Limonest, également en N3, pour le 7e tour. Cinq jours après leur défaite au goût amer dans le derby bourguignon à Dijon (3-1, 16e j. L2), quoi de mieux pour les Auxerrois que de se ressourcer à l'air de la montagne. Avec un peu de sang neuf.

Plusieurs cadres à la maison contre Chambéry

Car Jean-Marc Furlan, plus encore qu'au tour précédent, va effectuer un large "turnover" comme il l'a indiqué en conférence de presse d'avant-match. Objectif, mettre au repos certains cadres (le coach a notamment évoqué le cas de Jubal que le staff "veut faire souffler un peu") et éviter pour d'autres le risque de suspension en cas de nouveau carton jaune (Théo Pellenard, Birama Touré et Gaëtan Charbonnier sont concernés). Résultat : un groupe remanié, avec l'absence de trois titulaires de la défense que sont Carlens Arcus, Jubal donc, et Pellenard, ainsi que celle du meneur de jeu Mathias Autret.

Le 11 de ce samedi devrait donc être un savant mélange d'Ajaïstes en besoin de temps de jeu. Comme par exemple Alexandre Coeff, Gautier Lloris ou encore Hamza Sakhi, qui ont récemment quitté l'infirmerie et doivent enchaîner. On retrouvera également Paul Joly et Mohamed Ben Fredj, les deux jeunes pros qui avaient brillé face à Limonest (but et passe décisive pour le premier, triplé pour le second). "Par cohérence dans le management, précise le technicien. Comme Paul et 'Momo' ont flambé, je les fais jouer !"

"Il y aura du turnover sur ce match" du 8e tour de Coupe de France à Chambéry "pour concerner l'ensemble du groupe" indique le coach de l'AJA, Jean-Marc Furlan / Interview : Nicolas Fillon Copier

Ce que j'aime bien ici, c'est le côté famille - Mohamed Ben Fredj, attaquant de l'AJA

"Déjà, bonjour à vous ! Et merci d'être venu." Très poli Mohamed Ben Fred, en plus d'être souriant et plutôt détendu face à la presse, deux semaines après son superbe triplé face à Limonest pour sa première titularisation chez les professionnels. L'attaquant de 21 ans (deux matches de L2, aucun but) devrait donc à nouveau occuper la pointe de l'attaque auxerroise à Chambéry en Coupe. L'opportunité "de montrer ce qu'on sait faire, d'avoir un peu plus de temps de jeu qu'en championnat en espérant réitérer la même performance que la dernière fois" dixit le Tunisien formé à l'OM avec son accent toulonnais, passé professionnel cet été un an après son arrivée pour d'abord jouer avec la réserve, où il claque beaucoup cette saison lorsqu'il s'y rend (quatre buts en six rencontres de N2).

Un "minot" lié jusqu'à l'été 2023 à l'AJA, surnommé par ses partenaires 'Wissam' en référence à l'avant-centre de Monaco Wissam Ben Yeder. Une belle référence dont il partage les origines tunisiennes, le gabarit (1,70 m pour 'WBY', 1,74 m pour 'MBF') et le côté "tueur" devant la cage régulièrement loué par Jean-Marc Furlan, en plus d'en avoir dans le ciboulot. "Le côté buteur ? Je ne sais pas si on peut appeler ça un don. Le véritable don, c'est le travail devant le but toute la semaine, être dangereux sur chaque ballon touché. J'aime bien partir en profondeur, jouer dos au jeu, en remise, décrocher... Je marche beaucoup à l'instinct !" Le joueur qui avait "des étoiles plein les yeux" après ses trois buts il y a 15 jours, semble épanoui à l'AJA, "un vrai club professionnel avec un côté famille, qui mérite largement d'être en Ligue 1".

"On est dans un vrai club professionnel, où le travail est mis en avant, et qui mérite largement d'être en Ligue 1" insiste Mohamed Ben Fredj, jeune attaquant de l'AJA / Interview : Nicolas Fillon Copier

Nassim Akrour, 47 ans, OVNI du "football vrai"

Côté Chambéry, où l'on attend un peu de neige (le terrain du stage Mager, habituellement réservé au rugby, a été bâché par précaution) et près de 2 000 spectateurs, on reste sur deux qualifications aux dépends d'équipes plus huppées (Rumilly-Vallières en N2 puis Villefranche Beaujolais en N1). Dans l'effectif savoyard, l'attraction principale a un peu plus du double de l'âge de Mohamed Ben Fredj. Et son nom parle forcément aux amateurs de foot : Nassim Akrour joue encore en N3, à 47 ans ! Entré dans la légende du club de Grenoble dont il est le meilleur buteur, passé par Troyes, Le Havre et Istres notamment, l'ancien international algérien s'éclate à Chambéry depuis trois saisons.

Nassim Akrour, ici sous le maillot de Grenoble, en 2014, va disputer le 8e tour de Coupe de France avec Chambéry face à l'AJA ce samedi. L'attaquant aura 48 ans en juillet prochain ! © Maxppp - Thiriet

Akrour, c'est 21 saisons de foot disputées, lui qui a débuté dans le monde professionnel tardivement, à 27 ans, avant de le quitter en 2013. Un symbole de longévité, quand on pense que le bonhomme plantait encore sa dizaine de buts en N2 avec Grenoble et Annecy entre 2013 et 2019 ! Mais alors, quel est son secret ? Une bonne hygiène de vie ("Un peu de massage, et du repos pour récupérer, manger correctement, prendre soin de soi et bien écouter les personnes qui connaissent très bien le niveau professionnel") et surtout : la passion du foot. "C'est dans mon état d'esprit : je dois être irréprochable et professionnel. C'est mon ADN et je suis comme ça !"

"J'ai encore les jambes et la passion de ce sport : ça me donne envie de courir" témoigne l'attaquant de Chambéry, Nassim Akrour, 47 ans et toujours motivé à rentrer sur le terrain / Interview : Nicolas Fillon Copier

