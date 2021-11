Coupe de France (8e tour)- L'Amiens SC aide le RC Salouël pour la billetterie avant son match contre Wasquehal

L'Amiens SC solidaire du RC Salouël! Les deux clubs ont mis en place une billetterie commune pour le match historique du 8e tour de la Coupe de France que le petit club de 2e division de la Somme (une première en France à ce niveau !) jouera ce dimanche 28 novembre (14h) contre Wasquehal (N3) au stade de la Licorne.

Antonio Dos Santos: "Très sympa de la part de l'ASC"

"C'est très sympa de la part de l'Amiens SC qui va gérer l'impression des billets et en vendre à la Licorne" explique le président du RC Salouël Antonio Dos Santos. "Heureusement qu'ils sont là parce que c'est très difficile à gérer, il aurait fallu commander des planches et estimer le nombre d'entrées. Eux ont des machines et tout ce qu'il faut pour imprimer au fur et à mesure. Sans eux on y serait sans doute arrivé mais avec beaucoup plus de difficultés."

Les points de vente

Vous pouvez donc dès aujourd'hui réserver vos places

Une offre à 10 euros pour Salouël-Wasquehal et ASC-Dunkerque

Pour l'occasion, l'Amiens SC propose deux offres afin d'assister à ce match et au prochain match à domicile de l'ASC; vendredi 3 décembre à 21H contre l'USL Dunkerque. Vous pouvez donc réserver :

Une place pour le match Salouël-Wasquehal: Tarif unique à 6€ // Gratuit pour les moins de 16 ans

OU

Une place pour le match Salouël-Wasquehal ET une place pour le match Amiens SC-Dunkerque: Tarif spécial à 10€

Si vous optez pour l'offre à 10€ comprenant le match de Ligue 2 BKT Amiens SC-USL Dunkerque, vous devrez obligatoirement retirer vos billets pour ce match à la boutique du stade.Pour toute information complémentaire ou en cas de problème, merci de contacter le service billetterie au 03.22.66.58.11 (numéro disponible du lundi au vendredi 9h00-12h00 / 14h00-18h00) ou par mail: ebilletterie@amiensfootball.com

Rappelons que de son côté, l'Amiens SC jouera son 8e tour de Coupe de France ce samedi 27 novembre à Cambrai (R1) au stade de la Liberté. Coup d'envoi 18H. Un match à vivre en direct sur France Bleu Picardie.