Coupe de France (8e tour) - L'Amiens SC doit éviter le piège à Cambrai

Tolu et les amiénois devront confirmer leur supériorité et les quatre divisions d'écart avec Cambrai

Après une entrée en lice plutôt tranquille au 7e tour contre Anzin St-Aubin (7-0), l'Amiens SC bénéficie d'un tirage favorable pour ce 8e tour à Cambrai (Régional 1). Il y aura quatre divisions d'écart. Mais les amiénois (19e de Ligue 2) abordent ce match avec humilité.

Harouna Sy : "Leur montrer l'écart entre nous"

"Dans ce genre de match il faut gérer l'environnement, le terrain, il y aura du monde... pour Cambrai ce sera le match de leur vie" prévient le latéral gauche Harouna Sy. "Tout en les respectant il faudra leur montrer qu'il y a un écart de niveau entre nous. Pour devenir professionnel il faut bosser. Normalement on doit faire le nécessaire pour passer".

Hinschberger: "Ne pas se rajouter de problèmes"

Pour l'entraîneur de l'Amiens SC Philippe Hinschberger, "l'objectif principal est la qualification pour les 32e de finale. Si on peut faire un bon match avec la manière, le score etc... on ne s'en privera pas mais on n'est pas devenu prétentieux, ce que je veux c'est qu'on ait un comportement exemplaire dans l’attitude et si tu l’as, tu vas passer parce que tu dois faire parler la différence de niveau.

Si on est éliminé tout le monde va encore hurler. On a assez de souci à gérer. Ce match est simplement un dérivatif dans nos problèmes quotidiens du championnat, il ne faut pas en rajouter! " - Philippe Hinschberger

"Dans notre situation toute victoire est bonne à prendre", poursuit le coach amiénois. "Si on est éliminé tout le monde va encore hurler c'est normal. On a assez de souci à gérer. Ce match de Coupe est simplement un dérivatif dans nos problèmes quotidiens du championnat, il ne faut pas que ça en rajoute!"

Amiens sans Bamba, Lomotey, Alphonse

Côté effectif, l'Amiens SC laissera au repos Kader Bamba, Emmanuel Lomotey, Mickaël Alphonse et Mattéo Xantippe pour soigner quelques bobos en prévision du prochain match de Ligue 2 contre Dunkerque le 3 décembre. Comme souvent en Coupe c'est le gardien n°2 Yohann Thuram qui sera titulaire.

Cambrai sans complexe

L'Amiens SC sera en tous cas attendu de pied ferme par une équipe de Cambrai poussée par 1500 supporters dans son stade de la Liberté. "On n'a pas peur, on est confiant, le moral est gonflé à bloc" prévient le vice-président de l'AC Cambrai Bernard Delcroix. "Ce match sera une fête pour les spectateurs dans les tribunes mais sur le terrain on aura très envie de se qualifier et on y croit!" Cambrai est actuellement 3e de son championnat en Régional 1 derrière Compiègne et Senlis.

Cambrai - ASC sur France Bleu Picardie

Le match Cambrai - Amiens SC à 18h au stade de la Liberté sera à vivre en direct sur France Bleu Picardie ce samedi 27 novembre avec Mathieu Dubrulle et François Sauvestre. Avant-match dès 17h45.