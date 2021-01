Coupe de France 8e tour : l'ASNL passe à la trappe face à Sochaux (0-1)

L'ASNL ne verra pas les 32èmes de finale de la Coupe de France. Éliminée ce mercredi par Sochaux, 0-1, après un but contre son camp d'El Kaoutari. Dans un match équilibré, l'ASNL dans une composition inédite s'est montrée entreprenante et aurait du bénéficier d'un penalty évident après une main sochalienne non sifflée par l'arbitre (76') qui a amené l'expulsion du coach, Jean Louis Garcia (78'). Au-delà de ces faits de jeu et du résultat, il faut retenir le comportement des joueurs alignés qui pourraient être plus qu'une alternative pour la suite de la saison.

La surprise Christopher Wooh

Pour ce 8e tour de Coupe de France face à Sochaux, Jean-Louis Garcia avait choisi un onze de départ remodelé par rapport au dernier match de championnat à Guingamp (0-0). Sourzac, Wooh, Fischer, Lefebvre, N'Guessan, Barka, Philippe se sont montrés convaincants notamment en première mi-temps . À noter en particulier les performances de Sourzac dans les buts et celle du jeune, Christopher Wooh. Ce dernier qui n'a plus joué depuis le mois octobre a fait preuve d'un certain culot et a laissé voir son potentiel. De bon augure pour le championnat car l'ASNL aura besoin de toutes ses forces pour accrocher son maintien.

La réaction d'après-match de l'entraîneur nancéien Jean-Louis Garcia