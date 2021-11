Coupe de France (8e tour) : le HAC tombe de haut face à Chauvigny

Le HAC ne jouera pas les 32e finale de la Coupe de France. Les Ciel et Marine ont été éjectés de la compétition par Chauvigny, une formation qui évolue trois divisions en dessous d'eux, ce dimanche à Châtellerault, dans la Vienne. La décision s'est faite aux tirs au but. Boutaïb et M'Bemba ont vu leur tentative repoussée par Caillaud, héroïque tout au long de l'après-midi.

Pas du tout le charme de la Coupe de France. Paul Le Guen

Le gardien chauvinois a multiplié les parades aussi décisives que spectaculaires, écoeurant littéralement des Havrais, victimes également, et une fois de plus, de leur manque d'efficacité dans la finition. A la décharge des Ciel et Marine, le terrain, sur lequel une rencontre s'était déjà jouée la veille, était dans un état exécrable. Gras, bosselé et sablonneux.

"On a eu des occasions, notamment en première mi-temps, qui nous auraient permis de nous sortir de ce piège. On n'a pas été capables d'en mettre ne serait-ce qu'une. C'est extrêmement décevant, mais je trouve que ce n'est pas du tout le charme de la Coupe de France, tonne le coach Paul Le Guen. Je ne dis pas ça parce que j'ai été battu. C'est quand même incroyable de jouer sur un terrain comme ça, dans des conditions pareilles. Je trouve que les joueurs ont fait les efforts pour essayer de passer. Je suis loin de dire qu'on a fait le match qu'il fallait faire, mais on y a mis beaucoup de coeur. On a essayé de passer outre ces éléments. On a eu pas mal de situations favorables, mais on n'a pas mis le but qui nous aurait délivrés."

QRM dernier rescapé

Après trois résultats décevants en championnat ( 1 d et 2 n), cette élimination confirme la période délicate que traversent les Havrais. Une réaction est espérée vendredi prochain à Grenoble, face à des Isérois humiliés (3-0) ce week-end par un adversaire hiérarchiquement inférieur (Andrézieux, N2).

Après sa victoire facile à Amilly (0-5), samedi, Quevilly-Rouen est donc le dernier club de l'ex Haute-Normandie encore en lice. Les joueurs de Bruno Irlès connaîtront ce lundi soir leur adversaire en 32e de finale, dont les rencontres sont programmées le week-end du 18 et 19 décembre.