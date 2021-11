Coupe de France (8e tour) : le HAC veut rejoindre QRM en 32e de finale, Evreux dépité

Après avoir écarté Vierzon, sans trembler (0-2), il y a deux semaines, le HAC s’apprête à en découdre avec une autre équipe de National 3. Les Ciel et Marine sont attendus ce dimanche à Châtellerault, dans le département de la Vienne, pour y défier Chauvigny.

Paul Le Guen sur ses gardes

Malgré les trois divisions d’écart, le coach Paul Le Guen se méfie des Poitevins en pleine confiance. « Ils sont sur une série de neuf matches sans défaite. Ils sont sur une bonne dynamique. Il faut être extrêmement vigilant, en alerte. C’est typiquement le match piège. On a regardé leur match contre la réserve de Niort. Ils ont gagné 3-0. On s’aperçoit que dans ces équipes de N3, et on le constate quand on voit jouer notre réserve, il y a des joueurs de qualité, d’un bon niveau technique. On se doit de passer, mais ça va être compliqué. »

Ce serait mes choix, je jouerais tous les matches. Mais je respecte ceux du coach. Himad Abdelli

Paul Le Guen sera toujours privé de Jamal Thiaré, blessé au genou, et de Jean-Pascal Fontaine, touché aux adducteurs. Pour le milieu offensif Himad Abdelli, peu utilisé en championnat, c’est peut-être l’occasion de gagner du temps du jeu. « C’est sûr que le coach ne me fait pas de cadeau, mais j’aime bien ça, parce que sinon, je me relâche vite. Les gens, à l’extérieur, peuvent dire que le coach ne m’aime pas, ne me fait pas jouer. Mais non. Le coach, je pense qu’il m’aime bien, il est toujours derrière moi. Après ce sont ses choix et ça marche bien puisqu’on est 6e en championnat. Ce serait mes choix, je jouerais tous les matches. Mais je respecte ceux du coach. »

Chauvigny - HAC, c’est à suivre en intégralité, ce dimanche à partir de 15 h (prise d’antenne prévue à 14 h 52) sur France Bleu Normandie.

Ce samedi, Quevilly-Rouen a montré le chemin à suivre, en s’imposant facilement (0-5), face à Amilly (N3), dans le Loiret. Les buts ont été inscrits par Padovani (19e), Nazon (21e, 25e), Sidibé (61e) et Ndilu (82e).

De son côté, Evreux a subi une cruelle déconvenue face à Linas-Monthléris. Dans ce duel entre équipes de N3, les Eurois se sont inclinés aux tirs au but (1-1, 5 tab à 4), après avoir longtemps cru en la qualification. Emmanuel avait, en effet, ouvert le score à la 23e, mais l'EFC 27 s'est fait rejoindre dans les dernières minutes. Il y a deux ans, le club de l'Essonne avait déjà barré la route d'Evreux au 8e tour. Rageant.

Les 32e de finale sont programmés le week-end du 18 et 19 décembre. Le tirage au sort aura lieu ce lundi à partir de 19 h.