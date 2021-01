Coupe de France (8e tour) : les Chamois Niortais se déplaceront à Toulouse

Les dates du 8e tour de la Coupe de France ont été communiquées ce jeudi 7 Janvier. La rentrée des clubs de Ligue 2 dans la compétition se fera donc le mardi 19 et le mercredi 20 Janvier prochains, et Niort jouera face à Toulouse, au Stadium.

Niort était dans le chapeau de Toulouse, Rodez et Pau. Les Chamois affronteront donc à l'extérieur l'équipe la plus relevée de son groupe. En effet, le "Téfécé" pointe à la deuxième place du championnat de Ligue 2 et est sur une série de quatre victoires de rang.

Les Chamois sont eux 9e de Ligue 2 après 18 journées. Si Niort l'emporte, ils se déplaceront pour les 32e de Finale chez un adversaire de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux.