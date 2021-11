Coupe de France (8e tour) - Match fou à Chambéry : l'AJA l'emporte 6-4 (!) et évite le traquenard

C'est peut-être un hommage à la Coupe Davis qui a lieu en ce moment. Ce samedi, l'AJA s'est qualifiée en 32e de finale de la Coupe de France sur un score de tennis, ou même de baby-foot : victoire 6-4 en déplacement à Chambéry, club de National 3 ! Une orgie de buts dans un match hyper décousu.

Revivez la folle victoire de l'AJA à Chambéry (6-4) au stade Mager pour le 8e tour de la Coupe de France, avec Nicolas Fillon aux commentaires sur France Bleu Auxerre Copier

L'AJA évite le traquenard de la Coupe de France

On a eu le droit à un scénario de fou. Qui avait tout du traquenard typique de la Coupe de France. Une pelouse de rugby atrocement labourée. Un froid glacial. Une équipe bis de l'AJA, sans Carlens Arcus, Théo Pellenard, Jubal, Mathias Autret, restés à la maison. Et des joueurs de Chambéry portés par des supporters bouillants.

Pourtant, à la mi-temps, Auxerre rejoignait les vestiaires avec un score flatteur de 4-1 en sa faveur. On pensait que le doublé (9e, 31e) plein d'opportunisme du jeune attaquant de 21 ans Mohamed Ben Fredj -désormais à cinq buts en deux matches de Coupe de France après son triplé lors du 7e tour à Limonest-, le premier but de la saison de Rémy Dugimont (33e) en renard ainsi que la première réalisation d'Alexis Trouillet sous le maillot icaunais (40e) après un superbe contrôle en aile de pigeon, allaient êre suffisants pour mettre à l'abri les Ajaïstes.

Il y avait même 5-1 à la 51e après une frappe de Lassine Sinayoko détournée dans son propre but par un joueur du CSF. Mais malgré trois divisions d'écart, les Savoyards ont continué à y croire en profitant des largesses d'une défense ajaïste qui n'avait jamais joué ensemble ; première en pro pour Théo De Percin dans la cage à 20 ans, première titularisation de la saison avec l'équipe fanion pour Gautier Lloris, deuxième match pour Paul Joly, première titularisation depuis un mois pour Alexandre Coeff (blessé) et Alec Georgen (sorti du 11). Conséquence : une équipe sur le reculoir, souffreteuse sur chaque ballon aérien et qui va encaisser un deuxième, puis un troisième but en cinq minutes (55e, 61e) à force de subir la foudre et trembler sur chaque centre.

Les Icaunais tournés vers le tirage au sort lundi

5-3, plus que deux buts d'écart, ça sentait un peu le roussi. En sortie de banc, Gauthier Hein, grâce à un superbe rush en solo depuis le côté droit, inscrivait le sixième but auxerrois (81e). Une délivrance, même si la nouvelle réduction de l'écart de Chambéry peu de temps après (87e) a fait frémir Auxerre jusqu'au bout des quatre minutes de temps additionnel. Score final : 6-4, qualification en poche. C'était compliqué pour l'AJA qui a joué à se faire peur, mais l'essentiel est assuré.

"L'essentiel, c'est la qualification" déclare le coach de l'AJA, Jean-Marc Furlan, qui rappelle avoir "changé complètement l'équipe" pour ce 8e tour de Coupe de France remporté 6-4 à Chambéry / Interview : Nicolas Fillon Copier

"C'était typiquement un match piège, mais ça fait deux fois qu'on répond présent" dixit l'attaquant de l'AJA, Rémy Dugimont, buteur pour ce 8e tour de Coupe de France remporté 6-4 à Chambéry / Interview : Nicolas Fillon Copier

Auxerre est désormais qualifié en 32e de finale de Coupe de France. Ce sera le week-end du 18-19 décembre, avec l'entrée en lice des clubs de L1. Tirage au ce lundi à partir de 19h. Après avoir tiré l'OM à domicile à ce stade la compétition la saison passée, pourquoi pas le PSG de Messi, Neymar et Mbappé à l'Abbé-Deschamps ? Ce serait un joli cadeau de Noël.

